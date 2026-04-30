"Thần tốc" giải phóng miền Nam - "Thần tốc" cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính

Cách đây 51 năm, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với tinh thần "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" đã giành thắng lợi hoàn toàn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tinh thần "thần tốc" trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trở thành bài học kinh nghiệm quý báu, là một nhân tố quan trọng quyết định thành công, trong đó có công cuộc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Đây là thông điệp được Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh tại các cuộc làm việc với các Bộ, ngành Trung ương ngay khi nhận nhiệm vụ người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới. Đây cũng là yêu cầu cấp bách nhằm tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng "hai con số".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

"Thần tốc" là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Từ chỉ thị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tinh thần "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" miền Nam được giải phóng sớm hơn kế hoạch, tránh tổn thất kéo dài, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, hòa bình và phát triển. Tinh thần "thần tốc" trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là bài học lịch sử về chiến tranh mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với tiến trình đổi mới của đất nước hiện nay, trong đó có công cuộc cắt giảm, đơn giả hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Theo các chuyên gia kinh tế, thời gian qua, công cuộc cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tuy nhiên hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Một trong những hạn chế lớn nhất của cải cách hành chính là việc nhiều chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, thiếu quyết liệt, chưa rõ trách nhiệm và thường bị kéo dài qua nhiều cấp, nhiều khâu. Có những trục trặc vẫn đang "trễ nải", vẫn đang "chờ đợi" hay những "khoảng trống trách nhiệm" khi thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người dân.

Kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2 (khoá XIV) yêu cầu phải cắt giảm tiếp 30% số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tương ứng khoảng 60 ngành nghề, đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Cùng với đó là mục tiêu giảm 50% thời gian thực hiện và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Đây là những mục tiêu rất cụ thể, có thể đo đếm được và cũng là những con số cho thấy mức độ "dày đặc" của các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực hiện nay.

Bởi vậy, ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã liên tục chỉ đạo tiến hành các biện pháp mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo không gian phát triển, môi trường pháp lý và giảm thiểu chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

"Với thủ tục hành chính, chúng tôi trực tiếp làm việc với các bộ và yêu cầu thực hiện theo kết luận của Trung ương là phải cắt giảm thời gian thực hiện, chi phí thủ tục và tạo ra được môi trường kinh doanh minh bạch, dễ dự báo và thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân. Đây là yêu cầu rất quan trọng để có thể thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, "thần tốc" trong thời gian nửa tháng, 8 Nghị quyết được ban hành về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã được ban hành. Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 02 Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với thủ tục hành chính, 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%. Đặc biệt, 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ và 04 điều kiện được đơn giản hóa. Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024... Qua đó thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trực tiếp góp ý vào các dự thảo Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng... ông Đậu Anh Tuấn, Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhìn nhận một tinh thần rất thực chất, khẩn trương, nghiêm túc trong quá trình cắt giảm các điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính của các bộ, ngành.

Ông Đậu Anh Tuấn, Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

"Tôi đặc biệt ấn tượng với những ngày vừa qua, yêu cầu cắt giảm các điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính được thực hiện trong một thời gian rất ngắn và không lùi. Thời gian ở đây tính bằng giờ, không phải bằng ngày. Một tinh thần rất khẩn trương, rất cấp thiết. Chương trình cải cách lần này không chỉ là một lần duy nhất mà là định hướng sẽ làm thường kỳ, sẽ làm thường xuyên. Chính vì thế, bất cứ những điều kiện kinh doanh nào, bất cứ thủ tục hành chính nào còn vướng mắc, còn phiền hà, còn tốn kém thì chắc chắn là sẽ nằm trong chương trình cải cách, chương trình cắt giảm, chương trình đơn giản hóa của Chính phủ thời gian tới", ông Tuấn nói.

Điều mà doanh nghiệp mong chờ hiện nay nhất là các thủ tục hành chính phải thuận lợi hơn, phải nhanh gọn hơn, phải dự báo được. Mong muốn bất cứ một rào cản, một phiền hà ảnh hưởng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh phải được tháo gỡ. Quan trọng hơn là rút ngắn khoảng cách giữa tốc độ thủ tục hành chính với tốc độ kinh doanh.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: "Nhà nước quản một phần thủ tục hành chính khoảng dưới 50%, còn trên 50% còn lại để doanh nghiệp tự làm, tự xây dựng, tự chịu trách nhiệm. Nếu mà chúng ta làm được điểm đó và sau đó kiểm tra, giám sát, nếu doanh nghiệp mà làm những thủ tục đó sai hoặc không có cam kết hoặc không đúng theo quy định thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm".

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

"Thần tốc" trong cải cách hành chính không chỉ đơn thuần là việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại, tinh gọn bộ máy và cải thiện môi trường làm việc, khi những rào cản được gỡ bỏ đúng và trúng, chi phí giảm, cơ hội được mở ra thì không chỉ sức bật của doanh nghiệp ở trong nước được khơi thông mà niềm tin vào môi trường kinh doanh cũng được củng cố. Chính niềm tin đó cùng với một hệ thống thủ tục minh bạch, thông suốt sẽ là nền tảng để nền kinh tế đón nhận hiệu quả hơn các dòng vốn đầu tư và đồng thời cũng tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới đây.