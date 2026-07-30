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Thành Lập Ban Chỉ đạo TW về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng

Thứ Năm, 17:17, 30/07/2026
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VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 207-QĐ/TW ngày 22/7/2026 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (Phó trưởng Ban thường trực). Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 13 người.

Ban Chỉ đạo gồm 44 ủy viên, trong đó có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng... cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo thực hiện việc chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác.

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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nhiều điểm mới thi hành Điều lệ Đảng

VOV.VN - Quy định mới trong thi hành điều lệ Đảng đó là Trung ương cho phép địa phương được thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức, cách làm mới trong khuôn khổ Điều lệ Đảng và phải báo cáo Bộ Chính trị đồng ý chủ trương trước khi thực hiện; thống nhất nhiệm kỳ chi bộ trực thuộc là 5 năm một lần...

Kim Anh/VOV.VN
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