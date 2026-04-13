Mở ra chương mới cho quan hệ Việt - Trung

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, bắt đầu từ ngày mai (14/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến ngày 17/4 tới. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng với cả hai nước, được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Trung Quốc sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng tiếp nối các chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, diễn ra đúng 1 năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, thể hiện sự coi trọng cao độ của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ song phương, là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước trao đổi, thống nhất những định hướng lớn trong phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn mới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình chia sẻ về quan hệ Việt - Trung tại Đại học Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa mang tính lịch sử, có thể nói là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì đà phát triển thuận lợi, có những bước chuyển mới, rõ nét và toàn diện, có nhiều điểm sáng về hợp tác, đặc biệt là việc lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng có cuộc điện đàm quan trọng vào cuối tháng 1/2026.

"Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, theo Đại sứ Phạm Thanh Bình.

Thời gian qua, hợp tác thực chất giữa hai nước phát triển mạnh mẽ với nhiều nội hàm mang tính chiến lược và có nhiều điểm sáng mới. Trong năm ngoái, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới với kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỷ USD. Riêng trong 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD, tăng 33,4%, trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đứng thứ 03 về tổng vốn đăng ký với 807,46 triệu USD. Riêng trong lĩnh vực văn hóa du lịch, năm 2025 nước ta đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam… Đây cũng là tín hiệu rất tích cực khi năm nay được 2 nước xác định là “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027".

Năm 2026 là năm mở đầu giai đoạn thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn lao; trong khi đó, Việt Nam vừa tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới hết sức thành công và kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, đánh dấu khởi đầu tốt đẹp trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chính vì vậy, việc hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng và hai Nhà nước, gặp nhau trao đổi về định hướng chiến lược trước mắt và lâu dài cho quan hệ tổng thể giữa hai nước, sẽ góp phần rất quan trọng vào quá trình ổn định phát triển ở mỗi nước cũng như đóng góp vào hòa bình ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng, trên cơ sở những định hướng lớn, thì hai bên sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong những lĩnh vực hợp tác thực chất, đem lại những lợi ích rất cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực mà trong thời gian vừa qua đã có những phát triển hết sức đột phá.

"Lần này tháp tùng đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có rất nhiều các lãnh đạo các bộ, ngành cùng các tỉnh giáp biên với Trung Quốc, thì sẽ đi sâu trao đổi cụ thể, để tháo gỡ những vướng mắc, những khó khăn trong lĩnh vực hợp tác, để tiếp tục tạo những động lực mới cho những lĩnh vực hợp tác rất là cụ thể, mà đã có những tiến triển hết sức quan trọng trong thời gian vừa qua”, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ

Trong bối cảnh trật tự thế giới liên tục biến động, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước trao đổi, thống nhất những định hướng lớn trong phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn mới.