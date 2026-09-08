Thanh tra Chính phủ vào cuộc rà soát các dự án tồn đọng kéo dài

Đây là một trong những nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch số 3179/KH-TTCP triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại Văn bản số 6867/VPCP-V.I ngày 15/7/2026 của Văn phòng Chính phủ và Công điện số 58/CD-TTg ngày 22/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

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Trọng tâm là rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài của các bộ, ngành, địa phương đã được cập nhật trên Hệ thống 751 nhưng chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Trên cơ sở rà soát, trường hợp cần thiết phải thanh tra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ động tiến hành thanh tra theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Việc rà soát, thanh tra phải bám sát Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội, Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Quá trình xử lý phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; không hợp pháp hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hạn chế tối đa các khiếu kiện, nhất là đối với các dự án có yếu tố nước ngoài.

Đối với các dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra có kết luận hoặc tòa án có bản án, việc xem xét, xử lý, tháo gỡ được thực hiện theo nguyên tắc tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị. Kế hoạch cũng yêu cầu không để xảy ra trường hợp còn dự án tồn đọng nhưng không được tổng hợp, xem xét, xử lý, tháo gỡ.

Rà soát các dự án chưa được thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Chính phủ phân công các cục từ Cục I đến Cục XII, theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao, rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc đã được cập nhật trên Hệ thống 751 nhưng chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra; đồng thời rà soát các báo cáo, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương.

Trường hợp cần thiết phải tiến hành thanh tra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các cục đề xuất đưa vào Kế hoạch thanh tra năm 2027 và hằng năm hoặc đề xuất thanh tra đột xuất, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Việc thanh tra hoặc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra phải bám sát tình hình thực tiễn và chủ trương của Trung ương về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Các cục được giao chủ động phối hợp với Cục XIV để tiếp cận đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện, phương hướng và giải pháp xử lý đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài do Bộ Tài chính tổng hợp và các bộ, ngành, địa phương gửi đến.

Trên cơ sở đó, các đơn vị rà soát, có ý kiến đối với đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương và sự cần thiết tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ đối với các dự án liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ do các cục chủ trì thực hiện.

Kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương theo địa bàn, lĩnh vực được phân công được các cục theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng thời gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục VII để theo dõi, tổng hợp.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm trên cơ sở đề xuất, báo cáo của các cục từ Cục I đến Cục XII, tổng hợp, tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027 và hằng năm đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc đã được cập nhật trên Hệ thống 751 nhưng chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Đối với Cục XIV, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở thông tin về các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài do Bộ Tài chính tổng hợp và đề xuất của các bộ, ngành, địa phương. Cục XIV chủ trì, phối hợp với các cục chủ trì thực hiện cuộc thanh tra để tiếp cận đầy đủ thông tin, tình hình thực hiện, phương hướng và giải pháp xử lý.

Cục XIV đồng thời rà soát, có ý kiến đối với đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương và sự cần thiết tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ cho các dự án liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Cục VII được giao chủ trì tham mưu Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện kế hoạch; tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

Hệ thống 751 ghi nhận 4.619 dự án có khó khăn, vướng mắc

Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ được triển khai trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương cập nhật, rà soát, tổng hợp, phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Một dự án ở Hà Nội bỏ hoang, gây lãng phí kéo dài nhiều năm.

Theo Công điện số 58/CD-TTg, đến ngày 31/7/2026, Hệ thống 751 đã ghi nhận thông tin về tình hình khó khăn, vướng mắc đối với 4.619 dự án. Trong đó, 3.984 dự án đã được các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương rà soát, phân loại thành 6 nhóm trên Hệ thống 751; còn 635 dự án chưa được rà soát, phân loại.

Công điện yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương cập nhật đầy đủ tình hình phân loại, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài trên Hệ thống 751, không để xảy ra trường hợp còn dự án nhưng không được tổng hợp, xem xét, xử lý, tháo gỡ. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải phối hợp để tiếp cận đầy đủ thông tin về tình hình triển khai, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, cơ sở pháp lý và đề xuất giải pháp xử lý.

Đối với những kiến nghị đã có quy định, cơ quan được phân công chủ trì xử lý có trách nhiệm khẩn trương có văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện. Trường hợp chưa có cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai, các cơ quan nghiên cứu giải pháp, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định hoặc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù theo thẩm quyền.

Với Thanh tra Chính phủ, kế hoạch xác định các nhiệm vụ từ rà soát dự án, đề xuất và tổ chức thanh tra trong trường hợp cần thiết, phối hợp tiếp cận thông tin, theo dõi kết quả thực hiện đến tổng hợp, báo cáo và tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra. Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài.