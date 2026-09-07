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Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Thứ Hai, 12:01, 07/09/2026
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VOV.VN - Sáng 7/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao quyết định.

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao quyết định.

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Quang cảnh lễ trao quyết định bổ nhiệm tân 2 Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Trân trọng trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm hai cán bộ không chỉ là giao nhiệm vụ mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của mỗi đồng chí. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Phó Thủ tướng đề nghị hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giữ vững đoàn kết, thống nhất.

Một nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng ngừa tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Hoạt động thanh tra phải đúng, trúng, kịp thời; tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm. Thanh tra không chỉ dừng ở phát hiện, xử lý sai phạm mà phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển. Trước mắt, tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, khắc phục những bất cập, chồng chéo, khoảng trống về thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế hoạt động. Đồng thời, phải theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện kết luận thanh tra, bảo đảm kết luận được thực hiện, kiến nghị được xử lý, vi phạm được khắc phục.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng ngành Thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ tiêu cực:

“Chúng ta tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; phát huy trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của mình cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.

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Tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại cam kết nỗ lực đổi mới hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.

“Trước yêu cầu công việc mang tính chất đặc thù riêng và hiệu quả ngày càng cao của ngành Thanh tra, chúng tôi nhận thấy phải tôn trọng kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước; tiếp tục học hỏi, nhanh chóng nắm bắt và thực thi công việc một cách hiệu quả nhất. Trên cương vị công tác mới, chúng tôi xin cam kết làm việc với cái tâm và trách nhiệm cao nhất; rèn luyện phẩm chất, giữ gìn đạo đức, liêm chính, khách quan, công tâm và bản lĩnh của người cán bộ thanh tra. Mọi nhận định, kết luận và kiến nghị phải dựa trên quy định của pháp luật, Nhà nước, chứng cứ và thực tiễn khách quan; thận trọng nhưng không né tránh, quyết liệt nhưng không chủ quan, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại cam kết.

Kim Thanh/VOV1
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