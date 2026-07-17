English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy được kéo dài thời gian giữ chức

Thứ Sáu, 17:50, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

pho tong thanh tra chinh phu le sy bay duoc keo dai thoi gian giu chuc hinh anh 1
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy. Ảnh: Thanh tra

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với ông Lê Sỹ Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ.

ba_thuy.jpg

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang
Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

VOV.VN - Chiều 14/7, Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

VOV.VN - Chiều 14/7, Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

VOV.VN - Ngày 10/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành hai Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

VOV.VN - Ngày 10/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành hai Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Đồng Tháp
Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Đồng Tháp

VOV.VN - Chiều 10/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Đồng Tháp

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Đồng Tháp

VOV.VN - Chiều 10/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội