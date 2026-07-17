Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy được kéo dài thời gian giữ chức

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy. Ảnh: Thanh tra

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với ông Lê Sỹ Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.