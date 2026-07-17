Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy được kéo dài thời gian giữ chức
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với ông Lê Sỹ Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.
Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ.