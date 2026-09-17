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Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án đóng tàu tại Hải Phòng

Thứ Năm, 18:43, 17/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (17/9), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương.

Dự án Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển Thái Bình Dương do Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương làm chủ đầu tư là dự án công nghiệp có quy mô lớn, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất và triển khai xây dựng theo quy định. Dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định từ năm 2016, tính bình quân trong 5 năm gần nhất, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng mỗi năm, góp phần phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistic, kinh tế biển.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp.

Hiện dự án đang được thực hiện tại khu vực bãi sông ngoài đê hữu Văn Úc, thuộc xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trong quá trình rà soát, dự án phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc áp dụng quy định của pháp luật về đê điều đối với công trình hiện hữu cần được tháo gỡ

Quan điểm của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là cần được xem xét, tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố pháp lý, kỹ thuật và thực tiễn, hiện trạng công trình, mức độ ảnh hưởng thực tế đến thoát lũ, an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm không hợp pháp hóa các tồn tại đã được kết luận, đồng thời phù hợp với thực tiễn khách quan, hoàn cảnh lịch sử của dự án, định hướng điều chỉnh quy hoạch.

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Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nêu kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể tiêu chí hồ sơ và trình tự xử lý trong thời gian quy hoạch được điều chỉnh. Trước mắt, cho dự án được phép duy trì hoạt động đối với các hạng mục bảo đảm an toàn, không làm phát sinh xây dựng mới, không mở rộng quy mô và chịu giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền.

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Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ Nông nghiệp và môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đã làm rõ nguyên nhân cũng như đề xuất các hướng tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng từng vấn đề liên quan”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ những vướng mắc của dự án liên quan đến vấn đề thủ tục có tính chất lịch sử trước đây, thực tế doanh nghiệp không mắc sai phạm. Sự tồn tại của dự án không ảnh hưởng đáng kể đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ, trong khi đang hoạt động có hiệu quả về kinh tế, xã hội, phù hợp với chủ trương phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và chiến lược kinh tế biển quốc gia.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Về hướng giải quyết vướng mắc cho dự án này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, sẽ có thể giải quyết trong quá trình rà soát, lập quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hải Phòng nếu cần thiết.

“Tới đây, Chính phủ sẽ có một nghị quyết về vấn đề sửa đổi, bổ sung kết luận kiến nghị thanh tra nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án. Tôi đề nghị giao cho thành phố Hải Phòng căn cứ vào Nghị quyết 29 của Quốc hội và các Nghị quyết liên quan đến việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động thực hiện các biện pháp, thủ tục theo thẩm quyền nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc cho dự án”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Vân Hồng/VOV1
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