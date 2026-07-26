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Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

Chủ Nhật, 23:14, 26/07/2026
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VOV.VN - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, Đại sứ quán và các tỉnh đoàn nước bạn Lào.

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Quang cảnh Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào. (Ảnh: Minh Châu).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, lịch sử dân tộc được viết nên từ sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Mỗi tấc đất hòa bình, mỗi thành quả phát triển hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh. Đặc biệt, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

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Các đại biểu tưởng niệm các các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào. (Ảnh: Minh Châu).

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, tuổi trẻ Việt Nam luôn cụ thể hóa lòng tri ân bằng nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, chăm sóc nghĩa trang, phục dựng di ảnh, số hóa tư liệu lịch sử, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi ngọn nến được thắp sáng là lời hứa của thế hệ trẻ tiếp tục sống có lý tưởng, khát vọng, dám dấn thân, cống hiến để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm và đồng loạt thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ. Dịp này, Ban Tổ chức trao 79 suất quà tặng thương binh, bệnh binh, gia đình người có công; nhóm thanh niên Skyline trao tặng công nghệ số phục dựng 100 di ảnh liệt sĩ, trong đó trao trực tiếp cho 27 đại diện gia đình tại buổi lễ.

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Hàng vạn ngọn nến được thắp lên tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào tối 26/7. (Ảnh: Minh Châu).

Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, quy tụ gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Mỗi phần mộ không chỉ ghi dấu một cuộc đời, một tuổi xuân đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là minh chứng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu, nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào. (Ảnh: Minh Châu).

Trong ngày 26/7, Trung ương Đoàn phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An triển khai chuỗi hoạt động tri ân, "Đền ơn đáp nghĩa" với tổng nguồn lực gần 1 tỷ đồng. Các hoạt động gồm dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; trao di ảnh liệt sĩ được phục dựng; tổ chức chương trình "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ" cùng nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội khác.

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Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cần Thơ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và Chương trình nghệ thuật “Theo dấu chân anh hùng – Viết tiếp khúc tráng ca” Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.

Bá Thăng/VOV.VN
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