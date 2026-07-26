Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cần Thơ

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tham dự nghi thức cầu siêu và đồng loạt thắp nến tri ân tại hơn 3.805 phần mộ anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ.

Tuổi trẻ thắp nến tri ân tại hơn 3.805 phần mộ anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ

Những lẵng hoa tươi thắm, những nén hương thơm và những ngọn nến tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là Chương trình nghệ thuật “Theo dấu chân anh hùng – Viết tiếp khúc tráng ca” được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quê hương, đất nước, hình tượng người chiến sĩ cách mạng và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là Chương trình nghệ thuật “Theo dấu chân anh hùng – Viết tiếp khúc tráng ca”

"Khi thắp những cây nến lên trên mộ các anh hùng liệt sĩ mình cảm giác mang lại hơi ấm... vào những ngày lễ như thế này, mang lại cho tôi sự hồi tưởng về những trang sử hào hùng mà các anh đã trải qua. Từ đó, tuổi trẻ cố gắng đóng góp sức mình để đất nước ngày càng phát triển", Bạn Nguyễn Hữu Huy, đoàn viên phường Ninh Kiều – TP. Cần Thơ tham gia chương trình thắp nến xúc động bày tỏ.

Trong chặng đường cách mạng vẻ vang, TP. Cần Thơ đã có 42.538 Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 3.805 Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ.

Tuổi trẻ Cần Thơ hưởng ứng đợt cao điểm kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2026

Cùng với hoạt động thắp nến tri ân tại điểm chính Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ, chị Lư Thị Ngọc Anh – Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tổ chức đồng loạt Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 03 nghĩa trang liệt sĩ cấp thành phố còn lại, gồm: Nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang, Nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng và Nghĩa trang liệt sĩ điểm Mỹ Xuyên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ, góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân.

"Tuổi trẻ thành phố đã phát động đợt cao điểm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như vệ sinh các nghĩa trang, các khu đền tưởng niệm, thăm viếng các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng", chị Lư Thị Ngọc Anh nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao 20 phần quà đến các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.