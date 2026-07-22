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Tuổi trẻ An Giang thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Tư, 23:07, 22/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tối 22/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

 

Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng bảy thiêng liêng, các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân tại đài tưởng niệm và tại từng phần mộ để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các Anh hùng liệt sĩ. Những người con yêu quí của quê hương đã nguyện hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Công an và hơn 500 đại biểu là cựu chiến binh, thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang và Quân khu 9.

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Tuổi trẻ An Giang thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng cho biết, lễ thắp nến tri ân là hoạt động thường niên nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Nhiều năm qua, tuổi trẻ An Giang duy trì các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực, như: Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ người có công và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Những hoạt động này góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên.

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Lễ thắp nến tri ân là hoạt động thường niên nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ An Giang xin nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước; tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, xung kích, tình nguyện; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng nhấn mạnh: "Tuổi trẻ An Giang hôm nay sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ".

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Thắp nến tri ân tại đài tưởng niệm và tại từng phần mộ để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các Anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc hiện là nơi an nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia và trong nước. Mới đây, nghĩa trang tiếp nhận thêm 235 hài cốt liệt sĩ được quy tập, thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Hải - CTV Hữu Ngọc/VOV-ĐBSCL
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