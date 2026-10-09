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Thiếu cán bộ và lời giải cho áp lực công việc ở cấp xã, phường ở Đắk Lắk

Thứ Sáu, 10:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở các xã, phường của Đắk Lắk tăng mạnh, trong khi nhân lực vẫn thiếu. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về bổ sung nhân lực, nhất là cán bộ chuyên môn.

Một ngày làm việc của chị Phan Thị Lý, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu từ rất sớm. Thức dậy trước 5h để lo việc nhà, đưa các con đến trường rồi đến cơ quan.

Kết thúc giờ làm việc buổi sáng đến hơn 12h mới về tới nhà. Phải rất vội vàng bữa trưa, chị Lý mới kịp có mặt ở phòng làm việc đúng giờ.

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Chị Phan Thị Lý, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Quảng Phú, phải cùng lúc đảm nhiệm nhiều phần việc, từ đầu tư công, thống kê đến hỗ trợ nông nghiệp, đất đai và điều tra hộ nghèo.

Chỉ với công việc của một chuyên viên, phụ trách kế toán, đầu tư công, thống kê, báo cáo kinh tế - xã hội, xây dựng các nội dung về kịch bản tăng trưởng… chị Lý có thể cố sức hoàn thành trong khu giờ hành chính. Nhưng với thực tế thiếu cán bộ, chị phải hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, điều tra hộ nghèo và xử lý các công việc về đất đai ở cơ sở. Bởi vậy, ca 3 của chị đã phát sinh. Từ khoảng 16h, khi người dân ở các thôn, buôn trở về sau một ngày lao động, chị cùng các tổ công tác lại xuống địa bàn để triển khai công việc, nhiều khi tới sau 19h mới có thể về nhà.

“Bên phòng tôi ai cũng áp lực, một mình tôi hiện tại đảm nhiệm 5-6 đầu công việc, đang làm việc nọ lại phải làm việc kia liên tục. Cũng không có kể ngày đêm hay thứ bảy chủ nhật, nói chung hết việc thì thôi hoặc khi mệt quá thì nghỉ. Như đêm qua phải làm đến 12h mấy.” Chị Lý tâm sự

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Cán bộ xã Quảng Phú xuống tận khu dân cư hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, một phần công việc ngày càng được đưa trực tiếp về cơ sở.

Theo ông Đinh Tấn Linh, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Phú, xã đang triển khai nhiều chiến dịch công tác, lớn nhỏ đan xen, như làm sạch dữ liệu đất đai, dữ liệu giấy phép kinh doanh, chấn chỉnh trật tự xây dựng, đánh số nhà… nên công việc rất dồn dập. Chỉ riêng chiến dịch thu thập và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, trong suốt 90 ngày tập trung toàn  lực từ xã tới các tổ nhóm ở cơ sở, mà chỉ thu thập được số liệu của hơn 15.000 trong số 41.000 thửa. Ông Đinh Tấn Linh chia sẻ:

“Từ thành lập xã tới giờ anh em phòng kinh tế không có khái niệm ngoài giờ hay giờ nghỉ, cứ có công việc sẽ làm, thứ nhất là ban đêm, thứ hai là thứ Bảy, Chủ nhật là cơ bản là hoạt động full. Nó liên quan đến sự vụ ở thôn buôn nữa nên thời gian làm việc của anh em cũng rất nặng nề.”

Sự vất vả, quá tải ở cơ sở không chỉ xảy ra đối với mảng kinh tế hay đất đai, mà trải rộng trên tất cả các lĩnh vực hành chính - xã hội.

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Bà Hà Tường Vi, Chánh Văn phòng UBND xã Ea Súp, xử lý khối lượng lớn văn bản, hồ sơ và các nhiệm vụ tham mưu trong điều kiện nhân lực ở cơ sở còn hạn chế.

Bà Hà Tường Vi, Chánh Văn phòng UBND xã Ea Súp tỉnh Đắk Lắk cho biết, cấp xã vừa trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ của cấp huyện, vừa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân, đồng thời phụ trách các lĩnh vực như phòng chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai kết luận thanh tra, công tác ngoại vụ... Trong đó có những nội dung mới, cán bộ cấp xã chưa có kinh nghiệm tham mưu, thực hiện.

“Một ngày nhận từ 70 đến 100 văn bản đến, số lượng văn bản đi cũng nhiều và số lượng cuộc họp trong tuần làm việc với các sở, ngành, tòa án làm việc từ 3 đến 5 cuộc họp trên một ngày, trong khi các thủ tục liên quan đến hồ sơ, quy trình vẫn phải thực hiện như cấp huyện trước đây.”

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Ông Nguyễn Bá Bân, Chủ tịch UBND xã Ea Súp, cho rằng áp lực công việc thường xuyên khiến chính quyền cơ sở gặp khó khi phải kiêm thêm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa được giao cho tổ chức, cá nhân.

Với chính quyền cơ sở ở Đắk Lắk, áp lực không chỉ đến từ danh mục nhiệm vụ thường xuyên hay theo kế hoạch mà đến từ những phát sinh trong thực tiễn. Đối với xã Ea Súp, hơn 1.600 ha rừng tự nhiên chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào quản lý nên luôn xuất hiện tình trạng lấn chiếm, xâm hại rừng.  Ông Nguyễn Bá Bân, Chủ tịch UBND xã Ea Súp cho biết, xã phải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp nhưng bộ máy đã hoạt động hết công suất cho các nhiệm vụ thường xuyên.

“Bộ máy hành chính của xã xử lý sự vụ, sự vịêc suốt ngày cũng không xuể thế, nhưng lại kiêm thêm chức năng này. Xã cũng không thể dàn hết ngày đêm để đi làm việc này, dù chúng ta có cả một hệ thống chính trị nhưng ai cũng có chức năng vị trí, ai cũng có công việc của người ta. Đi vẫn phải xây dựng kế hoạch để đi, vẫn phải bắt nhau đi nhưng cũng không thể làm suốt ngày, suốt đêm được.”

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ cấp tỉnh về cơ sở, nhất là những địa bàn còn thiếu nhân lực, yếu về chuyên môn.

Việc thiếu hụt cán bộ có chuyên môn đang là "cơn khát" chung của hầu hết các xã, phường ở tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định, đây là thực tế cần nhìn rõ và có giải pháp thỏa đáng mới có thể giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả như kỳ vọng. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, giải pháp trước mắt là sẽ điều động, luân chuyển nhân lực từ cấp tỉnh:

“Một là xem xét điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ cấp tỉnh về cấp cơ sở, nhất là bổ sung cho các địa bàn yếu kém, thiếu cán bộ. Thứ hai là xem xét kiện toàn lại đội ngũ cán bộ cấp xã cho đảm bảo năng lực. Vừa rồi đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cũng có nêu chưa thực sự quyết liệt trong điều động, biệt phái, luân chuyển và cả thay thế cán bộ. Cho nên là việc này chắc chắn cần phải khắc phục trong Quý IV”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Để chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, việc đưa thêm cán bộ về cơ sở, kiện toàn đội ngũ và bổ sung nhân lực có chuyên môn đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, đây chưa phải là biện pháp căn cơ. Cán bộ cấp tỉnh về xã vùng xa khó khăn sẽ chịu biến động gia cảnh rất lớn. Họ sẽ không thể phát huy năng lực, tâm huyết cống hiến nếu thiếu cơ chế đi kèm.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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