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Đắk Lắk xử phạt gần 1.000 vụ vi phạm, thu gần 16 tỷ đồng

Thứ Năm, 08:58, 08/10/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra hơn 1.000 vụ việc, phát hiện và xử lý gần 1.000 vụ vi phạm, với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, chất lượng, an toàn thực phẩm, niêm yết và bán hàng không đúng giá.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các hành vi gian lận thương mại và vi phạm trong kinh doanh trên môi trường điện tử. So cùng kỳ năm 2025, số vụ vi phạm bị xử lý tăng 643 vụ, số tiền xử lý 9 tỷ đồng.

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Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh ở phường Buôn Ma Thuột.

Để ổn định thị trường, nhất là trong dịp cuối năm, thời điểm cao điểm mua sắm, Chi cục sẽ chỉ đạo các đội trực thuộc theo dõi cung cầu, giá cả và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết.

Các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại sẽ được chú trọng kiểm tra, xử lý.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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