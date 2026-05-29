Đắk Lắk kiện toàn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số trong mô hình chính quyền hai cấp

Thứ Sáu, 18:56, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 29/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn về nhân lực và chuyển đổi số ở cơ sở.

Sau một năm vận hành, toàn bộ 102 xã, phường ở Đắk Lắk đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở, góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đắk Lắk đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hơn 15.000 lượt cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực; hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công cơ bản thông suốt.

Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện cấp xã vẫn thiếu hàng nghìn vị trí việc làm; nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được kiện toàn. Một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất ở một số xã còn phân tán, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ; công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu còn chậm khi vẫn còn khối lượng lớn tài liệu lưu trữ chưa được xử lý.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy; khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình; tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu: “Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy của mỗi địa phương phải tự nhìn nhận, tự phát hiện khâu yếu tự có giải pháp để linh hoạt chủ động khắc phục trước, cái gì cần nguồn lực từ tỉnh và Trung ương thì  kiến nghị kịp thời chứ không trông chờ ý lại. Phân cấp phân quyền nó phải phù hợp, gắn với nguồn lực theo nguyên tắc cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó làm. Xóa bỏ khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và khả năng thực thi”.

Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng bứt phá với định hướng chiến lược mới

VOV.VN - Phát triển trên trục “rừng - biển”, đề án du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới xây dựng các sản phẩm định vị thương hiệu toàn cầu. Bằng cách kết hợp văn hóa Chăm-pa, du lịch biển, cà phê và cồng chiêng Tây Nguyên, tỉnh quyết tâm kiến tạo chuỗi trải nghiệm độc đáo, khác biệt để thu hút du khách.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: VOV Đắk Lắk chính quyền hai cấp Đắk Lắk chuyển đổi số Đắk Lắk
Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng bứt phá với định hướng chiến lược mới
Đắk Lắk diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570
Hơn 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn "nằm trên giấy"
Đắk Lắk tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè 2026
Đắk Lắk tìm giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Đắk Lắk
