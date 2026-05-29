Đắk Lắk kiện toàn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số trong mô hình chính quyền hai cấp

Sau một năm vận hành, toàn bộ 102 xã, phường ở Đắk Lắk đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở, góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đắk Lắk đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hơn 15.000 lượt cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực; hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công cơ bản thông suốt.

Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện cấp xã vẫn thiếu hàng nghìn vị trí việc làm; nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được kiện toàn. Một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất ở một số xã còn phân tán, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ; công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu còn chậm khi vẫn còn khối lượng lớn tài liệu lưu trữ chưa được xử lý.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy; khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình; tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu: “Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy của mỗi địa phương phải tự nhìn nhận, tự phát hiện khâu yếu tự có giải pháp để linh hoạt chủ động khắc phục trước, cái gì cần nguồn lực từ tỉnh và Trung ương thì kiến nghị kịp thời chứ không trông chờ ý lại. Phân cấp phân quyền nó phải phù hợp, gắn với nguồn lực theo nguyên tắc cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó làm. Xóa bỏ khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và khả năng thực thi”.