Thiếu tướng Đào Xuân Hước từ trần

Bộ Quốc phòng, Học viện Hậu cần; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Hội CCB phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Đào Xuân Hước, sinh ngày 5/1/1957.

Quê quán: xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên).

Trú quán: BT7-41 đường Foresa 6A, khu đô thị Xuân Phương Tasco, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng; đã nghỉ hưu.

Đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 54 phút ngày 25/9/2026 tại nhà riêng.

Lễ viếng tổ chức từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 28/9/2026 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 15 giờ ngày 28/9/2026; hỏa táng tại Đài hóa thân Tây phương Cực Lạc, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. An táng cùng ngày tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Thiếu tướng Đào Xuân Hước

Đồng chí Thiếu tướng Đào Xuân Hước, sinh năm 1957; nguyên quán: xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên); trú quán: BT7-41 đường Foresa 6A, khu đô thị Xuân Phương Tasco, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Tháng 10/1974 - 8/1975: Chiến sĩ, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 9/1975 - 6/1976: Học viên, Tiểu đoàn 28, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 7/1976 - 12/1976: Tiểu đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 1/1977 - 5/1977: Trung đội phó, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 6/1977 - 4/1978: Trung đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 5/1978 - 11/1978: Phó Đại đội trưởng quân sự, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 12/1978 - 3/1979: Đại đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 4/1979 - 7/1979: Học viên tập huấn, Đại đội 6, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.

Tháng 8/1979 - 12/1981: Đại đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 1/1982 - 7/1982: Học viên, Trường Văn hóa, Quân đoàn 2.

Tháng 8/1982 - 12/1982: Đại đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 1/1983 - 2/1984: Quyền Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 3/1984 - 6/1985: Trợ lý Tác chiến, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 7/1985 - 6/1989: Học viên, Học viện Lục quân.

Tháng 7/1989 - 2/1991: Phó Tham mưu trưởng, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 3/1991 - 12/1991: Trung đoàn phó kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 1/1992 - 8/1998: Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 9/1998 - 8/2000: Học viên, Học viện Quốc phòng.

Tháng 9/2000 - 4/2003: Phó Tham mưu trưởng, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 5/2003 - 11/2004: Phó Sư đoàn trưởng quân sự, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 12/2004 - 11/2008: Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2.

Tháng 12/2008 - 6/2010: Phó Tư lệnh Quân đoàn 2.

Tháng 7/2010 - 2/2018: Phó Giám đốc Học viện Hậu cần.

Tháng 9/2013: Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 3/2018, đồng chí được Đảng, Nhà nước và Quân đội cho nghỉ hưu.

Do có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và nhiều hình thức khen thưởng khác.