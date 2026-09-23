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Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quân khu 5

Thứ Tư, 20:34, 23/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn Quân khu 5.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm trưởng đoàn. Dự buổi kiểm tra có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm” Quân khu 5; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

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Quang cảnh buổi kiểm tra

Quân khu 5 là địa bàn có phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ rộng, trải dài trong nước và 3 tỉnh Nam Lào, 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Theo dữ liệu kết luận địa bàn đợt 1, toàn Quân khu hiện có gần 41 nghìn thông tin, với 29.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trong khi đó, nguồn thông tin ngày càng ít, nhân chứng tuổi cao; nhiều khu vực có sự thay đổi lớn về địa hình do phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh và tổ chức tìm kiếm.

Mùa khô 2025-2026 đến nay, toàn Quân khu 5 đã tìm kiếm, quy tập được 301 hài cốt liệt sĩ. Riêng từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến ngày 21/9/2026, toàn Quân khu 5 đã tìm kiếm, quy tập được 251 hài cốt liệt sĩ. Các địa phương trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành khai quật  57 nghìn mộ, trong đó khoảng 33 nghìn mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Đến nay, Quân khu đã bàn giao 17 nghìn mẫu ADN cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y, Bộ Y tế để giám định. Đáng chú ý, công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành vượt tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao. 

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Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Văn Viễn

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai Chiến dịch đồng bộ, toàn diện, đặc biệt là hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Kết quả tìm kiếm, quy tập hiện còn khoảng cách so với chỉ tiêu Chiến dịch đặt ra; tiến độ bàn giao mẫu cần tiếp tục được đẩy nhanh. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo Quân khu 5 và các địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; kiên trì thực hiện các giải pháp phù hợp với đặc thù từng địa bàn theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”. Quá trình triển khai phải chuyển mạnh từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các đội quy tập, lấy địa phương làm chỗ dựa; tập trung vào những khu vực còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các khu vực có mộ liệt sĩ tập thể.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tiếp tục thu thập, rà soát, xác minh kỹ các nguồn thông tin. Việc tìm kiếm, quy tập tại Lào và Campuchia phải tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phối hợp với chính quyền và nhân dân nước bạn xác minh chính xác thông tin. Các địa phương khẩn trương hoàn trả mặt bằng, chỉnh trang nghĩa trang sau lấy mẫu; thực hiện tốt việc lưu mẫu, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, từng cấp, từng ngành, từng lực lượng phải tiếp tục đề cao trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

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Chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình đưa các liệt sĩ trở về

VOV.VN - Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và địa hình thay đổi sau nửa thế kỷ, Đội K76 dồn sức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. 18 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP. Đồng Nai) đã được quy tập, đưa các anh trở về trong niềm xúc động và mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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