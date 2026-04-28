中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thiếu tướng Niê Ta giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5

Thứ Ba, 16:03, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Ngày 28/4, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì.

Hội nghị đã nghe công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

thieu tuong nie ta giu chuc pho tham muu truong quan khu 5 hinh anh 1
Trung tướng Lê Ngọc Hải trao quyết định bổ nhiệm, điều động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Thiếu tướng Niê Ta.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng Thiếu tướng Niê Ta được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời tin tưởng, Thiếu tướng Niê Ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

thieu tuong nie ta giu chuc pho tham muu truong quan khu 5 hinh anh 2
Thiếu tướng Niê Ta phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Niê Ta bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; giữ vững nguyên tắc, phát huy đoàn kết nội bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: Thiếu tướng Bộ Quốc phòng Quân khu 5 Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ninh Bình phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ninh Bình phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành, đồng thời tăng cường bám sát cơ sở.

Ninh Bình phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ninh Bình phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành, đồng thời tăng cường bám sát cơ sở.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng
Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ngày 20/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ngày 20/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội