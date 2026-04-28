Thiếu tướng Niê Ta giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5

Ngày 28/4, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì.

Hội nghị đã nghe công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải trao quyết định bổ nhiệm, điều động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Thiếu tướng Niê Ta.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng Thiếu tướng Niê Ta được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời tin tưởng, Thiếu tướng Niê Ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Niê Ta phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Niê Ta bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; giữ vững nguyên tắc, phát huy đoàn kết nội bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.