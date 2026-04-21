Cải chính

Ninh Bình phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thứ Ba, 20:03, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành, đồng thời tăng cường bám sát cơ sở.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực trọng yếu như quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tổ chức cán bộ, quốc phòng - an ninh, thanh tra và các vấn đề lớn, đột xuất.

Chủ tịch cũng quyết định các giải pháp mang tính đột phá, chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai các dự án đầu tư, từ chuẩn bị, phê duyệt đến thực hiện, đồng thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách các đơn vị quan trọng như Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, đồng thời giữ vai trò kết nối với các cơ quan Trung ương và hệ thống chính trị trong tỉnh.

Trụ sở tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được giao điều hành công việc khi Chủ tịch vắng mặt, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế, ngân hàng, kinh tế tư nhân, văn hóa, thể thao và du lịch.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Thường trực được giao nhiệm vụ chỉ đạo chung việc xử lý, tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách cụ thể theo từng lĩnh vực:

Ông Nguyễn Anh Chức phụ trách nội vụ, tư pháp, tài nguyên - môi trường, biến đổi khí hậu và nguồn thu từ đất. Ông Trần Anh Dũng phụ trách xây dựng, đô thị, bất động sản, nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy. Ông Đặng Thanh Sơn phụ trách khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông, thương mại. Ông Nguyễn Cao Sơn phụ trách công nghiệp, giao thông, khu công nghiệp. Bà Hà Lan Anh phụ trách y tế, giáo dục, đào tạo và thu hút đầu tư vào khu đại học, công nghệ cao.

Mỗi Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực được phân công; đồng thời chủ động phối hợp liên ngành, báo cáo kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền.

Quyết định cũng nhấn mạnh nguyên tắc làm việc theo hướng tăng cường phối hợp, rõ trách nhiệm, đảm bảo xử lý công việc thông suốt. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các lĩnh vực, Phó Chủ tịch chủ trì phải báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

Khi cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh có thể trực tiếp xử lý các công việc đã phân công, đảm bảo tiến độ và hiệu quả điều hành.

Cùng với đó, Lãnh đạo UBND tỉnh được phân công theo dõi trực tiếp các xã, phường; đồng thời phụ trách các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp tương ứng với lĩnh vực quản lý, qua đó tăng cường trách nhiệm cá nhân và tính sát thực tiễn trong chỉ đạo điều hành.

Ngoài ra, các Ủy viên UBND tỉnh là giám đốc sở, ngành chịu trách nhiệm trực tiếp về lĩnh vực chuyên môn, bảo đảm triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Các Ủy viên UBND tỉnh được phân công phụ trách các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa bàn được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2026–2031.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
34 xã, phường ở Ninh Bình được bố trí 3 phó chủ tịch UBND
VOV.VN - Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã đối với từng đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới về tổ chức chính quyền địa phương.

Ninh Bình đề xuất 49 xã, phường có 3 phó chủ tịch UBND
VOV.VN - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình vừa đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn. Điểm mới là việc phân loại cụ thể các đơn vị hành chính để bố trí từ 2 đến 3 phó chủ tịch, ưu tiên các địa phương là trung tâm đô thị lớn hoặc địa bàn có các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai.

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình: Dồn lực chuẩn bị chu đáo cho bầu cử
VOV.VN - Trước thềm kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo quyết liệt các địa phương rà soát tổng lực, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để ngày hội non sông diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật.

