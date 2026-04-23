Cải chính

Khánh Hòa bổ nhiệm Chi cục trưởng Quản lý thị trường sau thời gian dài bỏ trống

Thứ Năm, 22:09, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều tháng khuyết chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã được kiện toàn nhân sự khi ông Trần Kiều Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ này.

 Ngày 23/4, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 23/4/2026.

Ông Trần Kiều Hưng, sinh năm 1970, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Trước khi được bổ nhiệm, ông Trần Kiều Hưng là Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận (cũ). Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa được thực hiện sau thời gian dài đơn vị này không có Chi cục trưởng. Trong giai đoạn này, Sở Công Thương phân công một Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động của chi cục.

khanh hoa bo nhiem chi cuc truong quan ly thi truong sau thoi gian dai bo trong hinh anh 1
Ông Trần Kiều Hưng được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa sau nhiều tháng đơn vị khuyết chức danh này.

Quá trình xem xét, lựa chọn nhân sự được thực hiện trên cơ sở nhiều tiêu chí như năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, quá trình công tác và các quy định liên quan đến công tác cán bộ. Sau khi hoàn tất quy trình thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thị trường, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
