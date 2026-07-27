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Thiếu tướng Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thứ Hai, 12:11, 27/07/2026
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VOV.VN - Sáng 27/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã bầu ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

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Ông Tô Anh Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cử tri và gần 4,3 triệu nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trên cương vị mới, ông Tô Anh Dũng cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh xây dựng bộ máy đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm "6 rõ" gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền xử lý; phát huy tinh thần "7 dám"; lấy phương châm "nói đi đôi với làm", lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của nền hành chính.

Theo tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng (sinh năm 1978), dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị học; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 10/1997 đến tháng 12/2004, ông là cán bộ Công an huyện Gia Lâm và Công an quận Long Biên (TP Hà Nội).

Từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2016, ông giữ các chức vụ: Phó Trưởng Công an phường; Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Trưởng Công an phường; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội).

Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2020, ông giữ các chức vụ: Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên; Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (TP Hà Nội).

Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Từ tháng 6/2025 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 27/7/2026: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

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Chuyển đổi số tại Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực

VOV.VN - Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành 287/761 nhiệm vụ, chỉ tiêu theo các kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06, đạt 37,5% tiến độ. Nhiều mô hình chuyển đổi số trong y tế, cải cách hành chính, dữ liệu số tiếp tục phát huy hiệu quả, song vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Lê Hải/VOV.VN
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