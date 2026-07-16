57 kiến nghị "nóng" được cử tri gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa

Từ nghị trường nhìn rõ những điểm nghẽn của địa phương

Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực bứt phá để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Với tổng số 57 kiến nghị lớn được tổng hợp từ thực tiễn cơ sở, bản báo cáo không chỉ là tiếng nói tâm huyết của nhân dân mà còn là tấm gương phản chiếu sinh động, tương thích chặt chẽ với bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của địa phương.

Bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Bức tranh kinh tế của Thanh Hóa nửa đầu năm nay đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,21%.

Những con số nổi bật của kinh tế Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2026: GRDP tăng 7,21%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,67%; dịch vụ tăng 6,46%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,13%; thu ngân sách đạt 34.202 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ; du lịch đón 9,95 triệu lượt khách, doanh thu 15.852 tỷ đồng; thu hút 64 dự án mới, gồm 12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 11.395 tỷ đồng và 137,2 triệu USD; có 2.265 doanh nghiệp thành lập mới.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng ấy, thực tế phát triển vẫn còn những điểm nghẽn mà cử tri đang trăn trở. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh thẳng thắn nhìn nhận mức tăng trưởng GRDP thực tế vẫn thấp hơn 2,87 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Điều này lý giải vì sao nhóm kiến nghị về kinh tế - ngân sách với 18 nội dung lại được cử tri phản ánh gay gắt đến vậy. Người dân vùng nông nghiệp đang phải gánh chịu áp lực lớn từ sự biến động giá cả vật tư đầu vào, trong khi chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản còn lỏng lẻo.

Điển hình như cử tri các xã Thạch Bình, Quảng Ninh, Thiệu Hóa phản ánh giá vật tư tăng cao nhưng đầu ra bấp bênh; cử tri xã Pù Nhi kiến nghị về chính sách hỗ trợ gạo bảo vệ rừng và cử tri xã Ngọc Liên trăn trở trước khó khăn tiêu thụ dứa quả. Về hạ tầng giao thông, cử tri nhiều địa bàn khẩn thiết đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa hàng loạt tuyến tỉnh lộ xuống cấp như Tỉnh lộ 523D, 506E, 530B, 530D, 530, 523C, 516.

Nóng chuyện xử lý rác thải và môi trường

Bên cạnh hạ tầng kinh tế, những vấn đề an sinh thiết thực, sát sườn với đời sống hằng ngày của người dân được phản ánh tập trung trong nhóm Văn hóa - Xã hội với 23 kiến nghị. Đây là nhóm nội dung chiếm tỷ trọng lớn nhất, bao trùm các lĩnh vực đất đai, môi trường, y tế và giáo dục. Cử tri bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn.

Rác thải "điểm nóng" về môi trường.

Nổi bật là cử tri xã Yên Thọ đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch đối với Nhà máy điện năng lượng mặt trời, đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với việc di dời quy hoạch khu công nghiệp 19 nhằm cứu sinh thái hồ Khe Lau.

Cử tri các xã Hậu Lộc, Triệu Lộc, Hợp Tiến, Hoằng Hóa, Như Thanh, Thắng Lộc, Hoằng Phú đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; có cơ chế hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn để giảm bớt đóng góp của nhân dân.

Cử tri phường Đông Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị Ecotech cải tiến công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm và có quy trình xử lý rác khép kín, không để phát tán mùi hôi thối ra khu dân cư.

Cử tri phường Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý bãi rác và đặc biệt là di dời bãi rác tại phường Sầm Sơn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý rác thải tại phường Nam Sầm Sơn đã được tỉnh quy hoạch.

Cử tri các phường Hạc Thành, Nguyệt Viên đề nghị UBND tỉnh có biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong xử lý tình trạng tồn đọng rác thải; xây dựng, vận hành các nhà máy xử lý rác thải có công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải "điểm nóng" về môi trường.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri các phường Hàm Rồng, Tân Dân, Vy Đông, Tân Tiến mong muốn tháo gỡ vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao và đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với y tế và giáo dục, cử tri các xã Tam Lư, Luận Thành kiến nghị xây dựng công trình nước sạch, trong khi cử tri xã Trung Hạ mong muốn được hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh khó khăn.

Một điểm nhấn mang tính thời sự tại kỳ họp lần này là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giai đoạn chuyển giao ban đầu không tránh khỏi những bỡ ngỡ và áp lực lớn đặt lên vai lực lượng cơ sở. Thấu hiểu điều đó, thông qua Ban Pháp chế, cử tri đã gửi đến kỳ họp 7 kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và an ninh trật tự. Nhân dân tại 166 xã đề xuất tỉnh cần rà soát, bố trí đủ biên chế công chức cấp xã theo đúng quy định, bổ sung công chức công nghệ thông tin chuyên trách chuyển đổi số, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ, phụ cấp tương xứng cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày một lớn.

Song song với đó, 9 kiến nghị phối hợp giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc cũng được đưa ra nhằm yêu cầu các sở, ngành sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu tại các cụm công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị, tránh quy hoạch treo gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Có thể khẳng định, 57 kiến nghị lớn mà bà Đỗ Thị Toán thay mặt Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày không đơn thuần là những con số thống kê, mà chính là hơi thở, là nhịp đập thực tiễn từ đời sống của nhân dân Thanh Hóa. Việc nhìn nhận thẳng thắn các số liệu phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm kết hợp với việc lắng nghe, giải quyết thấu đáo những bức xúc chính đáng của cử tri sẽ là chìa khóa vàng để Thanh Hóa bứt tốc về đích đúng mục tiêu đã đề ra.

Niềm tin của nhân dân vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ ngày càng được củng cố vững chắc khi những quyết sách tại kỳ họp này thực sự đi vào cuộc sống, tháo gỡ được những nút thắt và đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn tới.