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Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV

Thứ Hai, 19:54, 20/07/2026
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VOV.VN - Sáng ngày 20/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

1. Buổi sáng, trước phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dự Hội nghị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đoàn đại biểu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc Hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

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Làm việc tại Tổ, Trung ương và các đại biểu thảo luận về các nội dung: (1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII). (2) Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung: (1) Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. (2) Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình (ngày 21/7/2026).

 

Văn Hiếu/VOV
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