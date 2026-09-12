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Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại Quảng Trị

Thứ Bảy, 17:18, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra, giám sát đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thực hiện Quyết định số 236 ngày 11/7/2026 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn Kiểm tra, Giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đợt 3), đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm tra kết quả thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

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Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo các quy định liên quan; kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác chuyển đổi số. Đồng thời giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Dự thảo báo cáo đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026; công tác quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các nội dung được chỉ ra là cơ sở quan trọng để tỉnh nhìn nhận toàn diện hơn những kết quả đạt được; đồng thời xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

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Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận những kết quả, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thời gian qua. Đối với những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Kiểm tra, giám sát sẽ nghiêm túc xem xét, tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Đoàn Minh Huấn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ; đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ gắn đánh giá với đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. 

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Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra; chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm; qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

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Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 27/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 27 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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