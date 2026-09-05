Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả thực hiện phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; công tác chuyển đổi số và việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát tại Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định cuộc kiểm tra, giám sát đợt 3 có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La rà soát, đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; công tác cán bộ và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm báo cáo tại hội nghị.

Sau khi nhận được Chương trình số 29-CTr/TW, ngày 11/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra, giám sát theo đề cương, đồng thời cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ, trọng tâm cần thực hiện từ giờ đến hết năm 2026, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên, phấn đấu cùng cả nước đạt tăng trưởng 2 con số.

Thành viên đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sẽ chỉ đạo xây dựng ngay kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị và báo cáo của Đoàn Kiểm tra, giám sát; giao các tổ chức đảng được kiểm tra và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phát huy ưu điểm đã đạt được; kịp thời xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn Kiểm tra, giám sát chỉ ra; giúp tỉnh Sơn La nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La với Đoàn kiểm tra, giám sát; ghi nhận những kết quả, phương pháp, cách làm phù hợp của tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giúp tỉnh Sơn La thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao...