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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Sơn La

Thứ Bảy, 16:44, 05/09/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên là cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Chiều nay 5/9, tại tỉnh Sơn La, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên là cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; đại diện các ban, ngành, địa phương cùng cán bộ, đảng viên và gia đình các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành

Hai đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này là đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Sa Đình Bình, đều là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Đồng chí Sa Đình Bình từng làm đội phó đội du kích chiến khu Hiền Luông từ trước tổng khởi nghĩa tháng 8/1945; từng là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường La cũ và công tác tại nhiều cơ quan của tỉnh Sơn La; trước khi nghỉ hưu là Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. (Đồng chí sinh năm 1922, quê quán xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20/8/1948. Hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ 3, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.)

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi, tham gia Việt Minh, hoạt động bí mật, là thanh niên cứu quốc tại Chiến khu tự do tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 3/1945 – 10/1948); đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Sơn La, trong đó làm Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính thị xã Sơn La cũ... (Đồng chí sinh năm 1930, quê quán tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948; hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ 1, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.)

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thể hiện sự trân trọng, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận một chặng đường dài cống hiến của các đảng viên lão thành cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

"Trong suốt quá trình hoạt động, 2 đồng chí đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với Tây Bắc, với Sơn La, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, trên bất kỳ cương vị nào, các đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tận tuỵ với nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân, là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ, quý báu của các đồng chí, xin nhiệt liệt chúc mừng 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng" - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị tỉnh Sơn La cần tiếp tục hướng mạnh công tác xây dựng Đảng về cơ sở, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ... góp phần thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Sơn La xanh - nhanh - bền vững, trở thành trung tâm của khu vực Tây Bắc.

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Các đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của Đảng bộ, Chi bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến Sơn La trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, trân trọng đối với quá trình cống hiến của các đảng viên tiền khởi nghĩa; đồng thời là nguồn động viên, niềm tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

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Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại buổi lễ.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cam kết tiếp tục cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công; quyết tâm xây dựng Sơn La ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

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Giáo dục miền núi Sơn La từng bước chuyển mình, bứt phá

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Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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