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Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Thứ Hai, 15:14, 14/09/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

​Hôm nay (14/9), tại phường Rạch Giá, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; công tác quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị.​

thong qua du thao bao cao kiem tra, giam sat voi ban thuong vu tinh uy an giang hinh anh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khắc phục cơ bản các hạn chế, khuyết điểm, nhất là tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, phấn đấu cùng cả nước đạt mức tăng trưởng hai con số và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.​

Những tháng còn lại của năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng trong quý III, quý IV; xử lý những dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027; Tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh…​

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Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tinh thần cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong đợt kiểm tra, giám sát; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, giải trình, làm rõ những nội dung thực hiện chưa tốt và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.​

Phó Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt là tập trung cao cho công tác quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Tập trung rà soát các quy định, chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ để cụ thể hóa, điều chỉnh, cập nhật kịp thời, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; tập trung nghiên cứu ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện nay, khắc phục những hạn chế về số lượng, cơ cấu, thành phần; sau khi có đề án, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch các chức danh vừa cho hiện tại và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới; tỉnh cần chuẩn hóa lại quy trình công tác cán bộ của Ban thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp dưới đảm bảo chuẩn mực, đây cũng là cách kiểm soát quyền lực cán bộ. 

Phó Chủ tịch nước yêu cầu sau đợt kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện cho đoàn giám sát. Đối với những vướng mắc, bất cập, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin tháo gỡ.

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Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Chiều ngày 14/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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