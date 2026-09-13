Công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Tham dự Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Quân khu 9, tỉnh An Giang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các anh hùng, liệt sĩ.

Ban tổ chức đã công bố Quyết định 1755 của Tư lệnh Quân khu 9 công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.

Theo đó, Tư lệnh Quân khu 9 công bố Quyết định 1755 công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ. Lực lượng vũ trang cách mạng trên vùng đất An Giang ra đời và trưởng thành từ phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân, gắn liền với cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc và hy sinh anh dũng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ông Lâm Kiên Trì, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, là người cán bộ cách mạng kiên trung, bản lĩnh, sâu sát cơ sở, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đã có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt trực tiếp tổ chức lực lượng vượt biển ra Phú Quốc, nối lại sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Đảng bộ Phú Quốc, xây dựng lực lượng, mở tuyến vận chuyển bí mật trên biển và cùng tập thể Tỉnh ủy đề ra chủ trương “ba bám” (bám dân, bám đất, bám địch), góp phần đánh bại các đợt bình định của địch, tiến tới giải phóng quê hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, nguyên Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng, là người cán bộ, chiến sĩ gan dạ, mưu trí, dũng cảm, trực tiếp chỉ huy và tham gia nhiều trận đánh ác liệt lập nên những thành tích xuất sắc, góp phần giải phóng Giồng Riềng năm 1975; sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và anh dũng hy sinh khi mới 26 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh trong việc nghiên cứu, xác lập và đề nghị công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử cách mạng quan trọng nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà đối với giai đoạn cách mạng mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho thân nhân đồng chí Lâm Kiên Trì (Năm Trì), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang) và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh (Mười Thạnh), nguyên Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng, Tỉnh đội Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang).

Phó Chủ tịch nước khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, chiến công đặc biệt xuất sắc của hai đồng chí cũng như 82 cá nhân thuộc tỉnh đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, quê hương và lực lượng vũ trang tỉnh nhà.