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An Giang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thương mại tạo động lực tăng trưởng mới

Chủ Nhật, 19:02, 30/08/2026
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VOV.VN - Công tác xúc tiến đầu tư An Giang từ đầu năm đến nay đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng nhờ tinh thần chủ động, đổi mới và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là cầu nối hiệu quả giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút nguồn lực và tạo đà bứt phá kinh tế - xã hội cho địa phương.

Với tinh thần chủ động, đổi mới và đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác xúc tiến của tỉnh An Giang từ đầu năm đến nay đã gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, góp phần thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết quả ấn tượng của An Giang trong những tháng đầu năm

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã triển khai hơn 27 hoạt động xúc tiến chuyên sâu. Các hoạt động này bao gồm 7 chương trình xúc tiến đầu tư, 5 chương trình xúc tiến thương mại, 10 chương trình xúc tiến du lịch và 5 hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi.

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Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026

Trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, Trung tâm đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào An Giang trong chuỗi sự kiện công bố Quy hoạch tỉnh tại Phú Quốc. Hội nghị thu hút gần 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và các tập đoàn lớn.

Bên cạnh đó, đơn vị đã duy trì mô hình họp mặt và đối thoại doanh nghiệp (cà phê doanh nhân), qua đó ghi nhận 68 kiến nghị của 38 doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chương trình bình ổn thị trường tại 7 xã đảo cũng đạt kết quả tích cực với hơn 180 tấn hàng hóa, mang lại doanh thu ước đạt 2,677 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025).

Đối với xúc tiến thương mại, điểm nhấn nổi bật là Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026 với quy mô 260 gian hàng, kết hợp cùng Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. Tại thị trường quốc tế, Đoàn công tác của tỉnh tham gia Hội chợ ThaiFex Anuga Asia 2026 tại Thái Lan đã tiếp cận hơn 200 đối tác nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết 5 hợp đồng xuất khẩu với tổng giá trị khoảng 1 triệu USD (tăng 200% so với năm 2025).

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Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch An Giang

Ở mảng du lịch và chuyển đổi số, Ngày hội Du lịch, Ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP - Rạch Giá, An Giang lần thứ II đã thu hút gần 93.000 lượt khách, đạt doanh thu 12,5 tỷ đồng. Việc quảng bá trên các nền tảng số được đẩy mạnh với 3 trang số sự kiện, 138 phim ngắn truyền thông cùng hơn 127.000 lượt truy cập trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm và Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh.

Bà Quảng Xuân Lụa - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang nhấn mạnh: "Các hoạt động xúc tiến thời gian qua không chỉ quảng bá tiềm năng của tỉnh, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển du lịch trên nền tảng giá trị thiên nhiên và văn hóa An Giang; mà còn hướng đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà UBND tỉnh đã đề ra".

An Giang  tăng tốc bứt phá trong những tháng cuối năm 

Trong những tháng cuối năm 2026, công tác xúc tiến tiếp tục được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các định hướng chiến lược. Trong đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thông qua việc tiếp tục tổ chức các kỳ họp mặt đối thoại doanh nghiệp quý 3 và quý 4; ban hành bộ tiêu chí xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp xanh và trách nhiệm xã hội"; tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026; tọa đàm giới thiệu cơ hội hội nhập vùng Tây Nam Bộ và chuẩn bị các nội dung hướng tới Hội thảo APEC 2027 tại Phú Quốc.

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Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào được tổ chức tại Tịnh Biên, An Giang

Ở thị trường nước ngoài, tỉnh sẽ tổ chức đoàn tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia tại Phnom Penh.

Tăng cường mở rộng thị trường thương mại, đưa sản phẩm OCOP vào trưng bày tại 8 điểm siêu thị/cửa hàng đặc sản ở Phú Quốc (King Kong Mart, Long Beach Mart); tham gia các sự kiện lớn như Vietnam Sourcing Expo 2026, Foodexpo 2026, Vietnam Expo 2026 tại TP.HCM và Hội chợ CAEXPO 2026 tại Nam Ninh (Trung Quốc) từ ngày 17/9 đến 21/9/2026.

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Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào được tổ chức tại An Giang

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tiếp tục nâng tầm các sự kiện du lịch như chuỗi chương trình trọng điểm bao gồm Ngày hội Du lịch, Ẩm thực Hà Tiên; Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang lần thứ III; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam Phú Quốc 2026 và Festival Du lịch Biển đảo Phú Quốc - An Giang 2026.

Với tinh thần quyết tâm và sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch An Giang kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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