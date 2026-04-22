中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sửa Luật Thủ đô: Đại biểu kiến nghị "đưa văn hóa lên trước kinh tế"

Thứ Tư, 20:53, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ đô Hà Nội có hơn 1.000 năm văn hiến, giá trị văn hóa là cốt lõi, xuyên suốt. Vì vậy cần đặt văn hóa lên trước kinh tế để nhấn mạnh đúng vai trò dẫn dắt, ĐBQH kiến nghị.

Nhiều ý kiến tại Quốc hội cho rằng Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để Hà Nội phát triển đúng vị thế trung tâm quốc gia, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, môi trường và thu hút nhân lực chất lượng cao. Các đại biểu Quốc hội đã đóng góp các ý kiến sâu rộng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Các góp ý tập trung vào việc xác định lại vai trò của Hà Nội, làm rõ cơ chế liên kết vùng, phân định thẩm quyền và bổ sung các chính sách đột phá phù hợp với yêu cầu phát triển hiện đại.

Hà Nội sẽ được chắp thêm cánh khi hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đề xuất đặt văn hóa trước kinh tế trong định vị Thủ đô

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng việc sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được hoàn thiện, đồng thời yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho Hà Nội ngày càng rõ nét.

Theo đại biểu, dự thảo hiện quy định Hà Nội là “trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ...”, tuy nhiên cách sắp xếp này chưa phản ánh đầy đủ chiều sâu lịch sử hơn 1.000 năm văn hiến của Thủ đô. Đại biểu Kiên đề nghị, điều chỉnh theo hướng đưa văn hóa lên trước kinh tế, nhấn mạnh bản sắc cốt lõi của Hà Nội trong tiến trình phát triển mới.

“Thủ đô Hà Nội có hơn 1.000 năm văn hiến, giá trị văn hóa là cốt lõi, xuyên suốt. Vì vậy cần đặt ‘văn hóa’ lên trước ‘kinh tế’ để nhấn mạnh đúng vai trò dẫn dắt”, đại biểu Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên

Đại biểu Kiên cũng đề xuất chỉnh lý nội dung xác định Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa, kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, y tế và hội nhập quốc tế.

Cũng góp ý vào dự thảo này, ông Nguyễn Công Hoàng, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, một trong những nội dung còn thiếu trong dự thảo là cơ chế liên kết vùng - yếu tố then chốt giúp Hà Nội lan tỏa động lực phát triển tới các địa phương xung quanh.

Theo ông, Hà Nội là địa phương có quan hệ liên kết với nhiều tỉnh, thành nhất cả nước, nhưng dự thảo luật vẫn chưa quy định rõ về cơ chế phân bổ nguồn lực, chia sẻ lợi ích trong các dự án liên vùng.

“Các lĩnh vực có tính liên kết cao như: giao thông, logistics, cấp thoát nước, xử lý môi trường, vẫn chưa có các quy định mang tính đột phá”, đại biểu Hoàng kiến nghị bổ sung, làm rõ vấn đề này.

Đồng quan điểm, đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng việc giải quyết các vấn đề như ô nhiễm môi trường, nguồn nước hay phát triển hạ tầng không thể chỉ giới hạn trong phạm vi Hà Nội mà cần có sự phối hợp chính sách giữa toàn bộ vùng Thủ đô.

Ông kiến nghị trao thêm quyền cho Hội đồng nhân dân các tỉnh trong vùng để cùng ban hành chính sách về: phát triển xanh; bảo vệ môi trường; kết nối hạ tầng; phát triển bền vững.

Đại biểu Hà Sỹ Huân

Cũng góp dự thảo, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đồng Nai) đề xuất mở rộng phạm vi thí điểm chính sách đặc biệt để thu hút chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, trí thức Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế. Theo đại biểu, Hà Nội muốn phát triển nhanh và bền vững cần có cơ chế đủ mạnh để biến nguồn lực tri thức thành động lực đổi mới sáng tạo.

“Chính sách thu hút nhân tài cần đủ mạnh, đủ linh hoạt để thực sự trở thành đòn bẩy đưa nguồn chất xám chất lượng cao vào phục vụ phát triển”, đại biểu Dương nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định về kết nối không gian ngầm đô thị, đặc biệt tại các khu vực phát triển theo mô hình TOD (đô thị định hướng giao thông công cộng). Theo đại biểu Dương, việc thiếu cơ sở pháp lý cho kết nối giữa ga giao thông công cộng với trung tâm thương mại và công trình lân cận trong không gian ngầm sẽ hạn chế hiệu quả khai thác hạ tầng.

Cần kiểm soát chặt xung đột pháp lý trong Luật Thủ đô

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định tại Điều 5 về áp dụng pháp luật khi có khác biệt giữa Luật Thủ đô và các luật khác. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên cho rằng quy định hiện nay còn quá rộng, có thể gây chồng chéo trong hệ thống pháp luật. Ông đề xuất chỉ áp dụng ưu tiên Luật Thủ đô đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến Thủ đô.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đánh giá đây là cơ chế mở cần thiết để Hà Nội có dư địa pháp lý linh hoạt hơn. Theo đại biểu Thúy, việc ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô trong một số lĩnh vực đặc thù sẽ giúp tránh ách tắc trong thực thi, đồng thời phát huy hiệu quả chính sách riêng và tạo mô hình thí điểm để nhân rộng nếu thành công.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, cho rằng quá trình hoàn thiện thể chế từ các nghị quyết trước đây đến Luật Thủ đô (sửa đổi) là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của Hà Nội.

Theo đại biểu, việc trao thêm cơ chế đặc thù sẽ giúp Thủ đô chủ động hơn trong quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có và cải thiện chất lượng sống cho người dân

Nhiều ý kiến tại Quốc hội thống nhất rằng việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này không chỉ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trước mắt mà còn hướng tới xây dựng một khung pháp lý đột phá, giúp Hà Nội phát triển tương xứng với vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia trong giai đoạn mới.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Luật Thủ đô sửa đổi Hà Nội cơ chế đặc thù phân cấp phân quyền liên kết vùng thu hút nhân tài văn hóa Thủ đô Quốc hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sửa Luật Thủ đô để "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"
Sửa Luật Thủ đô để “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, "Tinh thần xuyên suốt của lần sửa đổi Luật Thủ đô lần này là phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền Thủ đô thành phố Hà Nội theo nguyên tắc: Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm".

Sửa Luật Thủ đô để “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

Sửa Luật Thủ đô để “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, "Tinh thần xuyên suốt của lần sửa đổi Luật Thủ đô lần này là phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền Thủ đô thành phố Hà Nội theo nguyên tắc: Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao "quyền đặc biệt", Hà Nội sẵn sàng bứt phá
Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao “quyền đặc biệt”, Hà Nội sẵn sàng bứt phá

VOV.VN - Nhiều ý kiến kỳ vọng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo hành lang pháp lý đặc thù, giúp Hà Nội phát triển đột phá, ngang tầm các thủ đô lớn trên thế giới.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao “quyền đặc biệt”, Hà Nội sẵn sàng bứt phá

Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao “quyền đặc biệt”, Hà Nội sẵn sàng bứt phá

VOV.VN - Nhiều ý kiến kỳ vọng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo hành lang pháp lý đặc thù, giúp Hà Nội phát triển đột phá, ngang tầm các thủ đô lớn trên thế giới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội