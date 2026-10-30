Thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch đa cực, đa trung tâm

Theo đó, TP.HCM xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm: Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên (Bình Dương cũ). Thành phố đồng thời xác lập 10 vùng quản trị phát triển theo điều kiện tự nhiên, quỹ đất, hạ tầng, môi trường và chức năng chủ đạo.

Quy hoạch cũng xác định 5 cực tăng trưởng gồm: lõi trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm được định hướng phát triển dịch vụ tài chính quốc tế. Bốn cực còn lại gồm đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp - logistics phía Bắc; cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam; đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

Các đại biểu tham dự kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Các cực tăng trưởng được kết nối bằng hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây; chuỗi công nghiệp - sản xuất - logistics đa phương thức; hạ tầng đô thị đa tầng và mạng lưới không gian xanh, mặt nước. Thành phố chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau sáp nhập sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế từng khu vực.

Quy hoạch bao phủ toàn bộ địa giới hành chính thành phố, diện tích khoảng 6.772,59 km2, gồm 168 đơn vị hành chính. Dân số dự báo khoảng 18 triệu người năm 2030, 25 triệu năm 2045 và hơn 27 triệu năm 2050. Không gian TP.HCM sẽ được tổ chức lại theo ba chiều: mặt đất, ngầm và trên cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao… của TP.HCM. Quy hoạch xác định đến năm 2050 TP.HCM là trung tâm giáo dục đại học, nghề nghiệp, khoa học, công nghệ hàng đầu châu Á.

Dự kiến TP.HCM sẽ có quy mô 2 triệu sinh viên, bổ sung 1.400 – 2.000ha quỹ đất giáo dục đại học giai đoạn 2030 – 2050.

TP.HCM cũng sẽ tiếp tục phát triển bệnh viện cửa ngõ, cụm y tế chuyên sâu, trục kết nối y tế du lịch, đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyển đổi số; đạt 45 giường bệnh và 35 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2045.

Trong tầm nhìn dài hạn, TP.HCM hướng tới trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới".

TP.HCM hướng tới là trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh: Quy hoạch tổng thể Thành phố là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và định hướng phân bổ nguồn lực.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông đề nghị, ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND Thành phố cần kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp với từng giai đoạn; xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu cần chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Cùng với quy hoạch, ông Võ Văn Minh đề nghị UBND Thành phố cần cụ thể hóa các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị bằng chương trình, kế hoạch thực hiện; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành.

Thành phố không chỉ cần có cơ chế, chính sách tốt, mà phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt. Không lấy việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn làm kết quả cuối cùng để thỏa mãn, để đánh giá KPI mà phải lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong số 47 nghị quyết được HĐND TP.HCM thông qua, có 17 nghị quyết cụ thể hoá, tổ chức triển khai Luật Phát triển đô thị gồm: - 5 nghị quyết thuộc về kinh tế, khu thương mại tự do, nguồn nhân lực - 2 nghị quyết về trái phiếu - 1 nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường - 7 nghị quyết về văn hoá, nghệ thuật - 2 nghị quyết về tài chính, ngân sách