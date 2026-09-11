Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước



Biến điểm yếu thành động lực

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá, tầm nhìn 100 năm; phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch phải cụ thể hóa mô hình đô thị đa trung tâm, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); khai thác hiệu quả không gian ngầm, sông nước, biển đảo, không gian kinh tế tầm thấp và tầm cao; hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thành phố cũng đặt yêu cầu vận dụng hiệu quả các thể chế, cơ chế đột phá để huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu

"Đây là những yêu cầu cấp bách, đòi hỏi công tác lập quy hoạch phải được nghiên cứu công phu, khoa học, bài bản, có sự tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nói.

Theo KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, đồ án Quy hoạch tổng thể TP.HCM đã phân tích toàn diện hiện trạng tự nhiên, kinh tế, văn hóa để đề xuất các mô hình, trọng điểm và các bước đột phá.

Theo ông, điểm mấu chốt là nhận diện rõ những điểm yếu để chuyển hóa thành động lực phát triển, đồng thời định vị chính xác vị thế của TP.HCM trong tương quan với các đô thị lân cận.

KTS Khương Văn Mười

Đồ án cũng gợi mở phương án huy động nguồn vốn từ ngân sách và xã hội hóa để triển khai các trục kết nối, tuyến metro đến khu vực Bình Dương cũ, Tây Ninh… Trên cơ sở đó, TP.HCM có thể xác định lộ trình triển khai ngay.

"Phát triển không chờ chúng ta, mà chúng ta phải chạy theo tốc độ, phải bứt tốc phát triển. Đó là xu thế hiện nay của Việt Nam. Tôi nghĩ trong tương lai, chúng ta sẽ có một hình ảnh của TP.HCM mới, đóng vai trò là động lực kéo cả khu vực phía Nam lên để sánh ngang với các đô thị xung quanh.", KTS Khương Văn Mười phân tích thêm.

Vấn đề “sinh tử” của Quy hoạch

Các chuyên gia cho rằng, phát triển bền vững và kinh tế xanh phải được cụ thể hóa trong từng khâu quy hoạch và bằng những chương trình hành động cụ thể. TP.HCM cũng không thể phát triển đơn lẻ mà phải phát huy vai trò đầu tàu, tạo động lực bứt phá cho vùng Đông Nam Bộ và toàn khu vực phía Nam.

Với định hướng trở thành đô thị toàn cầu, lấy con người làm trung tâm, quy hoạch TP.HCM cần dựa trên dữ liệu khoa học, thực chứng, tránh tư duy chủ quan hoặc gò ép vào những con số nhằm làm đẹp mô hình như 5 cực, 10 hành lang.

Ông Lê Hoàng Châu (giữa) trao đổi với các đại biểu

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, đồ án Quy hoạch tổng thể TP.HCM phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính khoa học, đồng thời làm nổi bật những đặc trưng của đô thị sông nước ven biển.

"Trong định hướng phát triển TP.HCM phải xuất phát từ cái điều kiện địa lý tự nhiên, điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội. Thì đối với điều kiện tự nhiên có một đặc điểm mà chúng tôi thấy chưa làm nổi bật: Đó là TP.HCM là thành phố sông nước ven biển nhiệt đới gió mùa nên điểm đặc sắc của TP.HCM là tính chất sông nước", ông Lê Hoàng Châu nói.

Sơ đồ tổ chức các trục không gian (ảnh: Đơn vị tư vấn)

Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đề nghị ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng ngập nước ngày càng nghiêm trọng. Đây là vấn đề “sinh tử”, cần đặt ở vị trí hàng đầu khi triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM.