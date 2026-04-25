Thông tin tới bạn bè Mỹ kết quả Đại hội XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội XVI

Thứ Bảy, 10:30, 25/04/2026
VOV.VN - Ngày 23/4, tại New York, Mỹ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc đã chủ trì buổi gặp gỡ, thông tin với bạn bè Mỹ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của hai sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, Đại hội Đảng XIV đã đề ra định hướng và giải pháp hiện thực hoá “hai mục tiêu 100 năm”, xác định ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt thông tin về kết quả Đại hội Đảng XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Về đường lối đối ngoại, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có Hoa Kỳ.

Về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Đại sứ Đỗ Hùng Việt vui mừng thông báo kỳ họp đã hoàn thành kiện toàn toàn diện bộ máy lãnh đạo Nhà nước và khuôn khổ thể chế cho nhiệm kỳ mới; bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp; đồng thời xem xét, thông qua nhiều khuôn khổ pháp lý và kế hoạch phát triển trung hạn quan trọng cho giai đoạn 2026 - 2030.

Thông tin tới bạn bè Mỹ kết quả Đại hội XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội XVI

Trong không khí trao đổi chân tình, cởi mở và xây dựng, nhiều bạn bè Mỹ đã chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới định hướng và những đột phá trong đường lối phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Một số đại biểu mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những chính sách quan trọng của Việt Nam, trong đó có việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chính sách lao động, nhà ở xã hội, nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, giải pháp ứng phó với tác động của xung đột Trung Đông và giá dầu tăng, cũng như lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Palestine…

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm tốt đẹp mà bạn bè Mỹ đã dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, cũng như những thông điệp chúc mừng gửi tới ban lãnh đạo mới của Việt Nam. Đại sứ khẳng định đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân, cũng như cho quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, trong đó có bạn bè Mỹ; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm và hợp tác của bạn bè Mỹ trong chặng đường phát triển mới của Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Mỹ cắt giảm một nửa lượng thẻ xanh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh số hồ sơ được cấp thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) và làm chậm tiến độ xử lý đơn xin cư trú hợp pháp ở nhiều diện nhập cư khác nhau.

Quang Trung/VOV-Washington
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Bắt đầu từ cơ sở, lan toả từ niềm tin

VOV.VN - Sau Đại hội XIV, nhiều địa phương đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết bằng những chương trình hành động sát thực tiễn. Tinh thần của Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc học tập, quán triệt, mà đã chuyển hóa thành những chương trình hành động thiết thực, gắn với nhu cầu phát triển và đời sống dân sinh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trước khi bắt đầu phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tăng tốc bứt phá quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tăng tốc bứt phá quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

