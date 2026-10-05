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Thư chúc mừng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê 2026

Thứ Hai, 11:22, 05/10/2026
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VOV.VN - Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư chúc mừng Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn cùng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giá toàn văn thư mừng:

“Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 - ngày hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Lễ hội Katê năm nay diễn ra trong không khí nhân dân cả nước tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược phát triển đất nước Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Với khí thế mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững, góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân.

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Thiếu nữ Chăm tham gia đoàn rước y trang tại tháp Pô Sah Inư ở tỉnh Lâm Đồng trong dịp Lễ hội Katê năm 2025

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong việc phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, yêu nước và những giá trị văn hóa tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn sẽ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; đồng thời gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Chăm, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đón mừng Lễ hội Katê năm 2026, mừng năm mới của đồng bào, tôi kính chúc Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, cộng đồng ngày càng ấm no, đoàn kết, phát triển.

Chúc Lễ hội Katê năm 2026 an lành, đầm ấm và tràn đầy niềm vui!

Chào thân ái và đoàn kết!”

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Làng Chăm ở Lâm Đồng chộn rộn đón Katê

VOV.VN - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, đồng bào Chăm và du khách lại vui đón Lễ hội Katê năm 2026. Không gian lễ hội diễn ra rộng khắp, từ đền tháp đến palei (làng) và cuối cùng tộc họ, gia đình. Những ngày này, không khí tại các làng Chăm ở Lâm Đồng bắt đầu chộn rộn đón Katê.

PV/VOV.VN
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