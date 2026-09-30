Làng Chăm ở Lâm Đồng chộn rộn đón Katê

Chộn rộn đón Katê

Tại tỉnh Lâm Đồng, đồng bào Chăm sống tập trung tại các xã: Tuy Phong, Liên Hương, Bắc Bình, Hồng Thái, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Thành, Sơn Mỹ và Tánh Linh (thuộc Bình Thuận trước đây).

Trong những ngày này, không khí chuẩn bị cho Lễ hội Katê bắt đầu nhộn nhịp ở các làng Chăm. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ từ đầu làng ngõ xóm, rồi trang trí băng rôn, khẩu hiệu giới thiệu về lễ hội. Các đội múa đang gấp rút luyện tập để sẵn sàng cho các buổi biểu diễn. Loa truyền thanh vang lên cùng với tiếng nhạc Chăm tuyên truyền về thời gian tổ chức và những hoạt động của Lễ hội Katê khiến ai nấy đều háo hức chờ đón.

Di tích đền thờ Pô Dam được đầu tư sửa chữa.

Ông Đào Ngọc Vỹ, Trưởng thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Hiện tại, ban thôn cũng đã tổ chức tuyên truyền công tác tổ chức Katê 2026 tại đền thờ Pô Nit. Trong đó, vận động bà con làm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; chuẩn bị đội múa, rồi treo khẩu hiệu, băng rôn và thường xuyên mở nhạc, tuyên truyền trên loa phát thanh để bà con Chăm hưởng ứng đón Katê vui tươi, tiết kiệm”.

Trong các gia đình người Chăm, không khí chuẩn bị đón Katê cũng đã bắt đầu. Anh Lâm Bảo Minh, ở thôn Cảnh Diễn (thôn Tịnh Mỹ cũ), xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, gần đến ngày Katê gia đình tổ chức dọn dẹp nhà cửa, cùng với bà con trong làng quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp. Khi kết thúc Lễ hội hội Katê trên đền tháp, đến Katê làng, sau đó tới Katê tại gia đình. Năm nay, gia đình em chọn ngày thứ 7 để tổ chức ăn Katê, vì các anh em trong nhà ai cũng đi làm xa, nên chọn ngày nghỉ cho đông đủ anh em”.

Khu vực diễn ra đại lễ tại tháp Pô Sah Inư.

Di tích tháp Pô Sah Inư ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ), điểm đến của người dân và du khách trong dịp Katê đang được sửa chữa hệ thống chiếu sáng và trang hoàng chuẩn bị cho mùa Lễ hội.

Ông Đồng Trung Tín, người trông coi tháp Pô Sah Inư cho biết: “Ban quản lý di tích cũng đã cho người lên cắt cỏ, phát quang bụi rậm để tạo cảnh quan xanh, sạch trong khuôn viên đền tháp cho bà con Chăm mình lên hành lễ cho đàng hoàng”.

Phát quang bụi rậm xung quanh đền tháp Pô Sah Inư.

Gìn giữ không gian tín ngưỡng

Lễ hội Katê năm nay của người Chăm tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 9/10 đến 12/10. Trong đó ngày 10/10 (ngày đại lễ) sẽ khai mạc Lễ hội Katê tại Di tích tháp Po Sah Inư.

Ông Trần Đức Dũng, Trưởng Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư cho biết, việc tổ chức Lễ hội Katê tại Di tích tháp Po Sah Inư là kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ diễn ra theo đúng nghi lễ, phong tục tập quán truyền thống của người Chăm tỉnh Lâm Đồng.

“Đối với Lễ hội Katê năm 2026 thì quy trình cũng như việc tổ chức lễ hội cơ bản giống như các năm trước. Tuy nhiên năm nay sẽ có những điểm mới và điểm nhấn, đó là chúng tôi sẽ phối hợp với Bảo tàng Cổ vật Mũi Né tổ chức trưng bày, triển lãm về di sản văn hóa Chăm, giới thiệu đến công chúng những hiện vật tiêu biểu về văn hóa Chăm ở Lâm Đồng”, ông Trần Đức Dũng cho biết thêm.

Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong khuôn viên di tích tháp Pô Sah Inư.

Sau Lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư, đồng bào Chăm ở xã Hàm Thuận (Bình Thuận trước đây) sẽ tiếp tục đón Katê tại đền Pô Dam vào 2 tuần tới. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người Chăm nơi đây, năm nay, đền Pô Dam được đầu tư hơn 5,85 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo và đã hoàn thành, bàn giao trong tháng 5.

Lễ hội Katê không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, cầu bình an, mùa màng thuận lợi, gia đình no ấm mà còn mang đậm tính kết nối cộng đồng. Ông Thông Minh Lợi, Trưởng Ban Quản lý đền thờ Pô Dam cho biết, khi không gian tín ngưỡng được gìn giữ, cộng đồng có thêm điều kiện thực hành văn hóa, trao truyền phong tục và giáo dục thế hệ trẻ về nguồn cội thì lễ hội Chăm càng có ý nghĩa hơn.

Tổng kết “Lớp tập huấn xây dựng mô hình tổ chức Lễ hội Katê văn minh, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch biển đảo năm 2026”.

“Bà con chúng tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã đầu tư xây dựng đền thờ Pô Dam khang trang, đẹp đẽ, chắc chắn. Katê năm 2026 này chắc có lẽ là một điểm nhấn, tức là bà con xa gần hội tụ về đền thờ Pô Dam dự lễ Katê chắc có lẽ là đông lắm, vui vẻ lắm. Về mặt chuẩn bị thì chúng tôi đã chuẩn bị xong”, ông Thông Minh Lợi bày tỏ.

Nhằm phát huy giá trị của Lễ hội Katê, trước đó, từ ngày 22/9 – 27/9, tại xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức “Lớp tập huấn xây dựng mô hình tổ chức Lễ hội Katê văn minh, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch biển đảo năm 2026”.

Lễ hội Katê của người Chăm đã trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa Chăm và cũng là điểm đến của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước. Qua mỗi mùa Katê, những câu chuyện về văn hóa truyền thống được trao truyền trong không gian lễ hội, góp phần giúp lớp trẻ hiểu hơn về truyền thống và có ý thức gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.