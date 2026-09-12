Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Việt Nam tham dự BRICS là hoạt động đối ngoại quan trọng

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại cấp cao đa phương quan trọng của Việt Nam trong năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và những đóng góp của Việt Nam khi tham gia Hội nghị lần này với tư cách là Nước đối tác của BRICS?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Hội nghị BRICS năm nay đánh dấu đúng 20 năm hình thành và phát triển của BRICS. Từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, về tài chính, đến nay BRICS đã trở thành một cơ chế hợp tác đa phương, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tiếng nói và đóng góp của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng

Với vai trò của Việt Nam là nước đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trước hết, chúng tôi cho rằng, chuyến công tác là một bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đặc biệt là chủ trương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia một cách chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong một bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, việc chúng ta tham dự hội nghị Thượng đỉnh BRICS là một cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng với các nước thành viên BRICS, các nước đối tác của BRICS trao đổi, đối thoại, xác định những hướng đi, những giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các vấn đề về kinh tế, về phát triển gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Điều này giúp chúng ta tiếp tục triển khai chủ trương là chuyển từ “tham gia luật chơi” sang “góp phần định hình luật chơi”, tiếp tục phát huy tiếng nói của Việt Nam trong việc tham gia xây dựng các khuôn khổ, các quy tắc và các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hợp tác phát triển bền vững. Qua đó, tiếp tục góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Thứ hai, việc tham dự Hội nghị lần này cũng giúp chúng ta chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác tại BRICS và các cơ chế đa phương, phục vụ triển khai hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế của chúng ta trong giai đoạn mới. Chương trình nghị sự của BRICS đã mở rộng từ kinh tế, tài chính sang những lĩnh vực mà là những động lực mới trong phát triển giai đoạn hiện nay như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng. Việc chúng ta tham gia trao đổi tại Hội nghị, cũng giúp chúng ta nhận diện một cách sâu sắc hơn những cơ hội, thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác và có thêm cơ sở để cho quá trình chúng ta xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả, sâu rộng và thực chất hơn.

Thứ ba, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng là một dịp rất quan trọng để chúng ta tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ (nước Chủ tịch BRICS 2026) cũng như với các nước thành viên và nước đối tác của BRICS. Việt Nam có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với tất cả các nước thành viên và các nước đối tác của BRICS. Việc tham gia các hoạt động tại BRICS tạo thêm không gian và động lực để chúng ta thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng, đổi mới sáng tạo... Việc tham gia các hoạt động tại BRICS giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, tiếp cận các sáng kiến, các xu hướng công nghệ mới, tranh thủ một cách hiệu quả các nguồn lực về vốn, về khoa học công nghệ, về tri thức và thị trường phục vụ phát triển đất nước.

Về những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị, có thể khẳng định với tư cách nước đối tác, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với một tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp những ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Tại phiên thảo luận về chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó, chúng ta tiếp tục khẳng định thông điệp, Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên BRICS, các nước đối tác của BRICS, cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững, với những thành quả của phát triển sẽ được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.

PV: Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Ấn Độ. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, cũng như kỳ vọng về những kết quả của các hoạt động này đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Về góc độ song phương, chúng ta cũng thấy rằng Ấn Độ đang vươn lên rất mạnh mẽ, trở thành một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới, một thị trường với hơn 1,4 tỷ dân, tiềm lực khoa học công nghệ ngày càng lớn, vai trò, vị thế ngày càng gia tăng tại khu vực và trên thế giới.

Đối với Việt Nam, Ấn Độ không chỉ là một người bạn truyền thống gắn bó lâu dài, một đối tác tin cậy mà thực sự là một đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đặc biệt là quan hệ hai nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ sau chuyến thăm cấp nhà nước rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026, với việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm là “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động song phương của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Ấn Độ lần này có một ý nghĩa rất quan trọng, vừa tiếp nối đà phát triển và duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa những nhận thức chung và những thỏa thuận, định hướng lớn mà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã thống nhất. Qua đó đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Với chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Ấn Độ chỉ diễn ra chưa đầy 2 ngày, bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Các cuộc trao đổi cũng sẽ dành ưu tiên cao để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đem đến và đạt được những kết quả thực chất, cụ thể hơn trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Trong đó đặc biệt là thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030; tăng cường hợp tác đầu tư, có thêm các dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam; thúc đẩy tạo những đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo... là những lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh rất lớn. Mục tiêu đặt ra là hai nước không chỉ trao đổi nhiều hơn hàng hóa, không chỉ thu hút nhiều hơn về đầu tư mà phải hướng tới là cùng nghiên cứu, cùng phát triển công nghệ, cùng đào tạo nguồn nhân lực và cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới, tương xứng với chiều sâu của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.

Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác quan trọng khác, nhất là giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Nhiều nội dung cụ thể cũng sẽ được thảo luận như là vấn đề tăng tần suất chuyến bay giữa hai nước, hợp tác phát triển du lịch, du lịch tâm linh, công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, giao lưu nhân dân....

Có thể khẳng định với một nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và sự hội tụ ngày càng mạnh mẽ về tầm nhìn, về lợi ích và về khát vọng phát triển, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần tạo thêm động lực quan trọng để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn, đúng với tinh thần là “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất” và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

PV: Xin cảm ơn bà!