BRICS 2026: Ấn Độ thúc đẩy đồng thuận, Việt Nam được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối

Theo Giáo sư Reena Marwah thuộc Đại học Delhi, Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, Việt Nam - với chính sách đối ngoại độc lập và quan hệ rộng với nhiều đối tác - có thể đóng góp tích cực vào tiến trình đối thoại và hợp tác của BRICS.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Ấn Độ, Giáo sư Reena Marwah nhận định, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi căng thẳng địa chính trị, kinh tế và sự phân mảnh của trật tự toàn cầu đang gia tăng. Vì vậy, ưu tiên của Ấn Độ là xây dựng một tiến trình đồng thuận mang tính thực chất, hướng tới tương lai, đặt con người và phát triển làm trọng tâm.

Giáo sư Reena Marwah

Trong năm Chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ đã tổ chức khoảng 350 cuộc họp ở nhiều cấp độ, trong đó có 22 cuộc họp cấp Bộ trưởng. Theo Giáo sư Marwah, Ấn Độ đang thúc đẩy một chương trình nghị sự tập trung vào chuỗi cung ứng bền vững, cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số, thanh toán bằng đồng nội tệ, hợp tác về trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, tài chính khí hậu và cải cách quản trị toàn cầu. Với những ưu tiên này, BRICS và đối tác cùng nhau hướng đến việc định vị lại Khối như một nền tảng cho vai trò chủ động của các nước đang phát triển chứ không chỉ đơn thuần là một diễn đàn thay thế.

“Chúng ta đã thấy các tổ chức như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (World Bank) không trao đủ tiếng nói cho các nước đang phát triển. Chúng ta cần có tiếng nói lớn hơn trong cơ chế quản trị toàn cầu. Vì vậy, Ấn Độ và các quốc gia đang tìm kiếm sự cải tổ trật tự hiện hành. BRICS không nên là một “sự thay thế” cho các thể chế hiện tại, mà nên “bổ sung” cho các thể chế này”, Giáo sư Reena Marwah nhận định.

Đánh giá về vai trò của Việt Nam, Giáo sư Marwah cho biết, sự kết hợp giữa vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cùng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường với Ấn Độ và vai trò nước đối tác BRICS, Việt Nam đang có thêm những lựa chọn chiến lược. Giáo sư Marwah tin tưởng, Việt Nam sẽ mang tới BRICS một chiều hướng hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng: “Việt Nam là cầu nối với ASEAN và sẽ đăng cai APEC vào năm 2027. Do đó, việc Việt Nam tham gia là Đối tác BRICS là một niềm vinh dự lớn. Chúng tôi tin rằng không có quốc gia nào mà Việt Nam không thể hợp tác. Việt Nam tin vào chính sách đối ngoại độc lập, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Là cầu nối giữa các nhóm quốc gia khác nhau, Việt Nam tin vào thế giới đa cực và một nền quản trị toàn cầu công bằng – điều vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện tại".

Theo Giáo sư Marwah, tại BRICS 2026, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng và đóng vai trò cầu nối với ASEAN và BRICS.

Giáo sư Marwah cũng đánh giá, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ có nhiều dư địa hợp tác trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, dược phẩm, tài chính, chuỗi cung ứng và công nghệ số.