Ấn Độ sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Theo các báo cáo, khoảng 25.000 – 30.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát Delhi và lực lượng bán quân sự, đã được triển khai trên toàn thủ đô. Hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các cuộc diễn tập mô phỏng và mạng lưới bảo vệ nhiều lớp cũng đã được triển khai tại sân bay, các khách sạn lưu trú của đại biểu và khu vực Bharat Mandapam - nơi diễn ra hội nghị.

Đường phố New Delhi được trang hoàng đón chào Thượng đỉnh BRICS

Giao thông tại New Delhi cũng được điều chỉnh trên quy mô lớn. Gần 40 tuyến đường sẽ chịu các biện pháp hạn chế hoặc phân luồng, với 22 điểm điều hướng giao thông được thiết lập. Khoảng 4.800 cảnh sát giao thông được huy động để điều phối các đoàn xe cấp cao. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển không cần thiết và ưu tiên sử dụng tàu điện ngầm, đặc biệt khi tới sân bay và các nhà ga lớn. Các trường học tại Delhi cũng được nghỉ từ ngày 11/9 nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện cho công tác bảo đảm an ninh.

Ngoài ra, chính quyền New Delhi đang hoàn tất các hạng mục chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, sửa chữa đường sá, chiếu sáng và làm đẹp các tuyến đường các đoàn đại biểu đi qua.

Ấn Độ huy động 30.000 nhân viên an ninh giữ gìn trật tự và an toàn cho Thượng đỉnh BRICS

Đây là lần thứ tư Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS, nhưng bối cảnh năm nay có nhiều khác biệt so với những nhiệm kỳ trước. Nhóm BRICS hiện đã mở rộng lên 11 thành viên cùng 10 quốc gia đối tác.

Trong vai trò Chủ tịch BRICS năm nay, Ấn Độ lựa chọn chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”. Bốn trụ cột này định hình chương trình nghị sự xuyên suốt năm Chủ tịch, từ nâng cao khả năng tự cường của nền kinh tế, xã hội và các thể chế trước những cú sốc toàn cầu, đến thúc đẩy công nghệ mới, tăng cường liên kết kinh tế và phát triển xanh, bền vững.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại hội nghị năm nay là hợp tác kinh tế và tài chính nội khối. Các thành viên BRICS đang thảo luận những cơ chế nhằm thúc đẩy thương mại, giảm chi phí giao dịch và tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán. Đây không phải vấn đề mới, nhưng ngày càng nhận được sự chú ý trong bối cảnh thương mại quốc tế chịu tác động của căng thẳng địa chính trị, thuế quan và các biện pháp trừng phạt.

Đáng chú ý, Hội nghị các nhà đầu tư BRICS lần đầu tiên sẽ được tổ chức, quy tụ hơn 500 nhà đầu tư, lãnh đạo tài chính và doanh nghiệp. Các tổ chức tham dự quản lý tổng tài sản hơn 1.000 tỷ USD, với trọng tâm kết nối nguồn vốn với các dự án hạ tầng, năng lượng và năng lực số tại các nước thành viên và đối tác BRICS.

Trung tâm hội nghị Bharat Mandapam - nơi diễn ra Thượng đỉnh BRICS

Không chỉ tập trung vào kinh tế và tài chính, nước chủ nhà Ấn Độ còn thúc đẩy hợp tác BRICS trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính và cơ sở hạ tầng công cộng số. Năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, logistics, quản lý thiên tai và cảnh báo sớm cũng nằm trong những lĩnh vực được thúc đẩy trong các cơ chế hợp tác của nhóm.

Tuy nhiên, việc BRICS mở rộng cũng đặt ra bài toán duy trì đồng thuận giữa các thành viên có lợi ích và quan điểm khác nhau. Những vấn đề địa chính trị, đặc biệt là các cuộc xung đột đang diễn ra, cải cách quản trị toàn cầu và khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề quốc tế được dự báo có thể gây khó khăn cho quá trình xây dựng tuyên bố chung.

Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 vì vậy không chỉ là một sự kiện ngoại giao lớn đối với nước chủ nhà Ấn Độ, mà còn là phép thử đối với khả năng điều phối của New Delhi trong một BRICS mở rộng, với số lượng thành viên và đối tác ngày càng tăng, trong bối cảnh môi trường địa chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động.