English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thứ Sáu, 12:12, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ đô New Delhi trở thành tâm điểm của hoạt động ngoại giao quốc tế khi Ấn Độ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, diễn ra trong hai ngày 12- 13/9. Ấn Độ đã khẩn trương hoàn tất các phương án về an ninh, giao thông, lễ tân và cơ sở hạ tầng để sẵn sàng chào đón các đoàn đại biểu quốc tế.

Theo các báo cáo, khoảng 25.000 – 30.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát Delhi và lực lượng bán quân sự, đã được triển khai trên toàn thủ đô. Hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các cuộc diễn tập mô phỏng và mạng lưới bảo vệ nhiều lớp cũng đã được triển khai tại sân bay, các khách sạn lưu trú của đại biểu và khu vực Bharat Mandapam - nơi diễn ra hội nghị.

An Do san sang cho hoi nghi thuong dinh brics lan thu 18 hinh anh 1
Đường phố New Delhi được trang hoàng đón chào Thượng đỉnh BRICS

Giao thông tại New Delhi cũng được điều chỉnh trên quy mô lớn. Gần 40 tuyến đường sẽ chịu các biện pháp hạn chế hoặc phân luồng, với 22 điểm điều hướng giao thông được thiết lập. Khoảng 4.800 cảnh sát giao thông được huy động để điều phối các đoàn xe cấp cao. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển không cần thiết và ưu tiên sử dụng tàu điện ngầm, đặc biệt khi tới sân bay và các nhà ga lớn. Các trường học tại Delhi cũng được nghỉ từ ngày 11/9 nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện cho công tác bảo đảm an ninh.

Ngoài ra, chính quyền New Delhi đang hoàn tất các hạng mục chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, sửa chữa đường sá, chiếu sáng và làm đẹp các tuyến đường các đoàn đại biểu đi qua.

An Do san sang cho hoi nghi thuong dinh brics lan thu 18 hinh anh 2
Ấn Độ huy động 30.000 nhân viên an ninh giữ gìn trật tự và an toàn cho Thượng đỉnh BRICS

Đây là lần thứ tư Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS, nhưng bối cảnh năm nay có nhiều khác biệt so với những nhiệm kỳ trước. Nhóm BRICS hiện đã mở rộng lên 11 thành viên cùng 10 quốc gia đối tác.

Trong vai trò Chủ tịch BRICS năm nay, Ấn Độ lựa chọn chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”. Bốn trụ cột này định hình chương trình nghị sự xuyên suốt năm Chủ tịch, từ nâng cao khả năng tự cường của nền kinh tế, xã hội và các thể chế trước những cú sốc toàn cầu, đến thúc đẩy công nghệ mới, tăng cường liên kết kinh tế và phát triển xanh, bền vững.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại hội nghị năm nay là hợp tác kinh tế và tài chính nội khối. Các thành viên BRICS đang thảo luận những cơ chế nhằm thúc đẩy thương mại, giảm chi phí giao dịch và tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán. Đây không phải vấn đề mới, nhưng ngày càng nhận được sự chú ý trong bối cảnh thương mại quốc tế chịu tác động của căng thẳng địa chính trị, thuế quan và các biện pháp trừng phạt.

Đáng chú ý, Hội nghị các nhà đầu tư BRICS lần đầu tiên sẽ được tổ chức, quy tụ hơn 500 nhà đầu tư, lãnh đạo tài chính và doanh nghiệp. Các tổ chức tham dự quản lý tổng tài sản hơn 1.000 tỷ USD, với trọng tâm kết nối nguồn vốn với các dự án hạ tầng, năng lượng và năng lực số tại các nước thành viên và đối tác BRICS.

An Do san sang cho hoi nghi thuong dinh brics lan thu 18 hinh anh 3
Trung tâm hội nghị Bharat Mandapam - nơi diễn ra Thượng đỉnh BRICS

Không chỉ tập trung vào kinh tế và tài chính, nước chủ nhà Ấn Độ còn thúc đẩy hợp tác BRICS trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính và cơ sở hạ tầng công cộng số. Năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, logistics, quản lý thiên tai và cảnh báo sớm cũng nằm trong những lĩnh vực được thúc đẩy trong các cơ chế hợp tác của nhóm.

Tuy nhiên, việc BRICS mở rộng cũng đặt ra bài toán duy trì đồng thuận giữa các thành viên có lợi ích và quan điểm khác nhau. Những vấn đề địa chính trị, đặc biệt là các cuộc xung đột đang diễn ra, cải cách quản trị toàn cầu và khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề quốc tế được dự báo có thể gây khó khăn cho quá trình xây dựng tuyên bố chung.

Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 vì vậy không chỉ là một sự kiện ngoại giao lớn đối với nước chủ nhà Ấn Độ, mà còn là phép thử đối với khả năng điều phối của New Delhi trong một BRICS mở rộng, với số lượng thành viên và đối tác ngày càng tăng, trong bối cảnh môi trường địa chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động.

Đình Nam, Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Ấn Độ dự Thượng đỉnh BRICS cùng phái đoàn kỷ lục
Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Ấn Độ dự Thượng đỉnh BRICS cùng phái đoàn kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay (26/8), truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới New Delhi vào tháng tới để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, cùng phái đoàn khoảng 400 người.

Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Ấn Độ dự Thượng đỉnh BRICS cùng phái đoàn kỷ lục

Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Ấn Độ dự Thượng đỉnh BRICS cùng phái đoàn kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay (26/8), truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới New Delhi vào tháng tới để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, cùng phái đoàn khoảng 400 người.

Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Nga để chuẩn bị cho Thượng đỉnh BRICS
Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Nga để chuẩn bị cho Thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài hai ngày, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS.

Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Nga để chuẩn bị cho Thượng đỉnh BRICS

Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Nga để chuẩn bị cho Thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài hai ngày, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS.

Ấn Độ kêu gọi BRICS tăng cường hợp tác công nghệ số
Ấn Độ kêu gọi BRICS tăng cường hợp tác công nghệ số

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng Truyền thông BRICS lần thứ 12 ngày 21/8, Ấn Độ kêu gọi các nước thành viên tăng cường hợp tác về công nghệ số, AI, an ninh mạng, hạ tầng số và đào tạo nhân lực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số cởi mở, an toàn và bao trùm.

Ấn Độ kêu gọi BRICS tăng cường hợp tác công nghệ số

Ấn Độ kêu gọi BRICS tăng cường hợp tác công nghệ số

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng Truyền thông BRICS lần thứ 12 ngày 21/8, Ấn Độ kêu gọi các nước thành viên tăng cường hợp tác về công nghệ số, AI, an ninh mạng, hạ tầng số và đào tạo nhân lực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số cởi mở, an toàn và bao trùm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ