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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thứ Năm, 12:51, 24/09/2026
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VOV.VN - Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được điều động, bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ

Sáng 24/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 390-QĐNS/TW ngày 20/9/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trợ lý của ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định 3 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy tại các địa phương và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho ông Lê Công Thành.

Cụ thể, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lý Hoàng Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác cán bộ phải tạo chuyển biến mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác. Nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao, khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ.

Thành phố đồng thời triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, công tác cán bộ phải thực sự đi trước một bước. Yêu cầu không chỉ là kiện toàn đủ cán bộ mà quan trọng hơn là bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể. “Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với ông Lê Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng việc được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị ông Lê Công Thành nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình Thủ đô, chương trình công tác của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của Bí thư Thành ủy; phát huy kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác để nâng cao chất lượng tham mưu.

Cán bộ luân chuyển phải gần dân, sát cơ sở

Đối với 3 cán bộ được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy tại địa phương mới và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu bắt tay ngay vào công việc, không để khoảng trống và không để công việc bị gián đoạn.

Trước hết, các cán bộ phải nhanh chóng nắm chắc địa bàn, gần dân, sát cơ sở; kế thừa những kết quả, kinh nghiệm tốt của địa phương, đồng thời nhận diện sớm những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn cần tập trung giải quyết. Cùng với đó, phải giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Bí thư Đảng ủy và các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát và quyết liệt trong quản lý, điều hành. “Hiệu quả công tác phải được đo bằng kết quả thực chất, bằng những vấn đề được giải quyết, bằng chuyển biến của địa bàn và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chứ không chỉ bằng báo cáo hay quy trình”, ông Nguyễn Trọng Đông nêu rõ.

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Ông Lê Công Thành, Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Công Thành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố; chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, sự phân công của tổ chức và quy chế làm việc của cơ quan. Cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Thành ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Danh Thiết/VOV.VN
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