Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Thứ Ba, 14:16, 31/03/2026
VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, khai mạc chiều mai (1/4) tại Nhà Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, những tháng đầu năm 2026; về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; về kết quả đầu tư công trung hạn…

Uy ban thuong vu quoc hoi se cho y kien ve cong tac nhan su trinh quoc hoi hinh anh 1
Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, báo cáo của Chính phủ. Cụ thể, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tài chính nhà nước năm 2024; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Đồng thời, cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, xem xét, cho ý kiến về phương án sắp xếp, bố trí diện tích làm việc và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa XVI; việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

PV/VOV.VN
Tag: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nhân sự Chính phủ
Chủ tịch Quốc hội ký xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Hôm nay (27/3), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký Nghị quyết số 238 về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu lãnh đạo chủ chốt
VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. 

Các nhà khoa học trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia, có nhiều người làm khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

