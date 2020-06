Thủ tướng: Bộ Công an bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020, do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, Đảng ủy Cơ quan Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Cùng với sơ kết nhiệm vụ nửa đầu năm nay, Hội nghị cũng tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ; báo cáo kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công tác quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chính quy công an xã.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã đạt được và trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sỹ CAND đã anh dũng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2020 (11 đồng chí hy sinh, 115 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ).

Thủ tướng nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an có hàng nghìn tấm gương cán bộ chiến sĩ tận tụy, trong đó có nhiều cấp công an tỉnh, huyện, xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chiến đấu hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến to lớn và chia sẻ những mất mát của gia đình, cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh xương máu trong thời bình để bảo vệ sự bình yên của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, tiếp tục triển khai sâu rộng “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng nêu rõ, vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng tăng lên nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, là một hình mẫu thành công chống dịch Covid-19 của thế giới. Nửa đầu năm nay, Việt Nam đã phê duyệt các hiệp định quan trọng, như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Việt Nam cũng đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Những điều này mở ra không gian mới để phát triển đất nước.

Những kết quả tích cực của 6 tháng qua, đặc biệt là thành công chiến thắng Covid-19 đã minh chứng cho sự đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Chính phủ, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ và hệ thống chính trị của nước ta, khẳng định “ý Đảng, lòng dân.

"Trong thành công đó của đất nước có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng tuyến đầu, đóng góp tích cực vào thành công của công tác phòng, chống Covid-19. Các đồng chí đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp theo chỉ đạo của Chính phủ. Lực lượng Công an đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ để phát hiện và cách ly những đối tượng có nguy cơ, giúp tình trạng lây lan ra cộng đồng rất thấp” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao lực lượng Công an đã đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh và xử lý tình trạng đầu cơ, buôn lậu, gian lận, tham nhũng đối với các mặt hàng phòng, chống Covid-19, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nổi bật là mô hình tổ chức mới của Bộ đi vào hoạt động hiệu quả, ổn định. Việc bố trí lực lượng đã theo hướng Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, nhất là việc hoàn thành bố trí công an xã trên quy mô toàn quốc, góp phần giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, tạo niềm tin cho nhân dân, qua đó phát huy được sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng CAND tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động trên cương vị Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch năm ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41.

Bộ Công an cũng cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; phối hợp với các ngành giải quyết tốt vấn đề người nghiện, không để phát sinh tội phạm.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề; trọng tâm là tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm kinh tế, gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam; đặc biệt là tội phạm ma túy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý việc tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng CAND lần thứ VIII…/.