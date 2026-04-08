Thủ tướng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thứ Tư, 16:44, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 639/QĐ-TTg ngày 8/4/2026 điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đôn Tuấn Phong sinh ngày 27/7/1970, quê quán xã Quốc Oai, TP Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quy hoạch phát triển, Cử nhân tiếng Anh.

Ông Đôn Tuấn Phong là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đôn Tuấn Phong đã từng đảm nhiệm các chức vụ:

* 3/1993 - 9/1997: Chuyên viên tập sự, Chuyên viên Ban Điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

* 9/1997 - 9/1998: Học cao học tại Đại học Bradford, Anh.

* 9/1998 - 9/2003: Chuyên viên Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (2001-2005).

* 9/2003 - 12/2008: Phó Trưởng ban tập sự, Phó Trưởng ban, Bí thư Chi bộ Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

* 1/2009 - 4/2012: Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Đảng ủy viên (từ 4/2009), Phó Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (từ 7/2010).

4/2012 - 12/2013: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy (từ 4/2013), Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kiêm Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (đến 6/2013), kiêm Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ (từ 7/2013).

12/2013 - 9/2016: Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, kiêm Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (từ 7/2016).

* 10/2016 - 7/2019: Đại biếu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên phụ trách Đảng đoàn (đến 11/2018), Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (đến 12/2018); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

* 8/2019 - 6/2021: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

* 7/2021 - 2/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP).

* 3/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (từ 6/2025); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP).

* 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành, nhiệm kỳ 2026-2031.

 

PV/VOV.VN
Tag: ông Đôn Tuấn Phong Thủ tướng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhân sự Văn phòng Chính phủ
Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
VOV.VN - Chiều 8/4 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các Nghị quyết về điều chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội và phê chuẩn Trưởng đoàn ĐBQH tại Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Thanh Hóa.

VOV.VN - Chiều 8/4 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các Nghị quyết về điều chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội và phê chuẩn Trưởng đoàn ĐBQH tại Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
VOV.VN - Chiều 8/4, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

VOV.VN - Chiều 8/4, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tiểu sử tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng
VOV.VN - Chiều 8/4, ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

VOV.VN - Chiều 8/4, ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

