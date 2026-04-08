Thủ tướng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 639/QĐ-TTg ngày 8/4/2026 điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đôn Tuấn Phong sinh ngày 27/7/1970, quê quán xã Quốc Oai, TP Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quy hoạch phát triển, Cử nhân tiếng Anh.

Ông Đôn Tuấn Phong là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đôn Tuấn Phong đã từng đảm nhiệm các chức vụ:

* 3/1993 - 9/1997: Chuyên viên tập sự, Chuyên viên Ban Điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

* 9/1997 - 9/1998: Học cao học tại Đại học Bradford, Anh.

* 9/1998 - 9/2003: Chuyên viên Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (2001-2005).

* 9/2003 - 12/2008: Phó Trưởng ban tập sự, Phó Trưởng ban, Bí thư Chi bộ Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

* 1/2009 - 4/2012: Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Đảng ủy viên (từ 4/2009), Phó Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (từ 7/2010).

4/2012 - 12/2013: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy (từ 4/2013), Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kiêm Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (đến 6/2013), kiêm Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ (từ 7/2013).

12/2013 - 9/2016: Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, kiêm Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (từ 7/2016).

* 10/2016 - 7/2019: Đại biếu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên phụ trách Đảng đoàn (đến 11/2018), Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (đến 12/2018); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

* 8/2019 - 6/2021: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

* 7/2021 - 2/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP).

* 3/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (từ 6/2025); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP).

* 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.