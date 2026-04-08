Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Chiều 8/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đoàn: thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Trần Đức Thắng, ông lê Ngọc Châu, ông Lê Đức Thái.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XVI thành phố Hà Nội; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XVI thành phố Hải Phòng; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Thanh Hoá.