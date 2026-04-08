Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Thứ Tư, 16:35, 08/04/2026
VOV.VN - Chiều 8/4 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các Nghị quyết về điều chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội và phê chuẩn Trưởng đoàn ĐBQH tại Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Chiều 8/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đoàn: thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hoá.

chu tich quoc hoi trao nghi quyet phe chuan truong doan dai bieu quoc hoi hinh anh 1
Các đại biểu dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

chu tich quoc hoi trao nghi quyet phe chuan truong doan dai bieu quoc hoi hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

chu tich quoc hoi trao nghi quyet phe chuan truong doan dai bieu quoc hoi hinh anh 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Trần Đức Thắng, ông lê Ngọc Châu, ông Lê Đức Thái.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XVI thành phố Hà Nội; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XVI thành phố Hải Phòng; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Thanh Hoá.

Lê Tuyết/VOV.VN
Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
VOV.VN - Sáng 8/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán TAND Tối cao
VOV.VN - Sáng 8/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

