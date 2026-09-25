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Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ Sáu, 20:24, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngày 24/09/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo Quyết định, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

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Ông Lương Hoàng Thái

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái sinh ngày 09/06/1973. Quê quán: Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003: Chuyên viên, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Từ tháng 11/2010 đến 2/2025: Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Từ tháng 3/2025: Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.

Nguyên Long/VOV1
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