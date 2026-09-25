Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lương Hoàng Thái

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái sinh ngày 09/06/1973. Quê quán: Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003: Chuyên viên, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Từ tháng 11/2010 đến 2/2025: Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Từ tháng 3/2025: Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.