Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện là yếu tố nền tảng và quyết định thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị. Ngày 12/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã họp và có chỉ đạo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (văn bản số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026).

Triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2030.

Thực hiện các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của lãnh đạo Chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung triển khai ngay, có kết quả cụ thể các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện cho năm 2027 và các năm tiếp theo; chỉ đạo, giao nhiệm vụ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hiệu quả, khả thi để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ cuộc sống của nhân dân, không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng bộ, cơ quan và địa phương liên quan, thời hạn hoàn thành để theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện.

Tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027

Cụ thể, Bộ Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027:

- Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30/3/2026, khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ, trong đó, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho từng địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc (trong đó nêu rõ số lượng, mốc thời gian vận hành), kết quả triển khai nhiệm vụ được giao này sẽ là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

- Hướng dẫn và đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại các nhà máy nhiệt điện Na Dương 2, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026.

- Khẩn trương rà soát, đôn đốc và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, tập đoàn triển khai ngay các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và các lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất, đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đủ điều kiện, nhất là các dự án tại khu vực miền Bắc như tại Hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La,…và các khu vực có điều kiện thuận lợi về đấu nối, giải tỏa công suất; Tập đoàn Điện lực tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư BESS tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp trong hệ thống bảo đảm đưa vào vận hành trong năm 2027.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS); khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp kết hợp BESS đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, hoàn thành trong tháng 12/2026.

- Chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, hằng năm tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), tiết kiệm điện tối thiểu đạt 10% điện năng tiêu thụ.

- Triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải; tiết giảm tối thiểu 3.000MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống dưới 6%.

- Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại văn bản số 9678/VPCP-CN ngày 23/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù miễn trừ tạm thời việc áp dụng quy định về nhiệt độ nước làm mát thải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để chủ động huy động các nhà máy điện nhằm bảo đảm an ninh cung cấp điện trong tình huống khẩn cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Điện lực.

Các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian 2028 - 2030

Về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian 2028 - 2030 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương:

- Trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần phải triển khai đầu tư trong thời gian tới để thống nhất danh mục các dự án giao cho các tập đoàn nhà nước phải đảm nhận để bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ điện. Mỗi dự án cần đánh giá tiến độ triển khai, thời gian đưa vào vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và các vướng mắc cần tháo gỡ và thẩm quyền xử lý. Trường hợp cần thiết, có thể nghiên cứu phương án đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo trước ngày 30 tháng 10 năm 2026.

- Trực tiếp làm việc với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành theo đúng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó xác định rõ các mốc tiến độ, thời điểm đưa vào vận hành và cam kết bằng văn bản, đồng gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, theo dõi, giám sát; rà soát cụ thể tính khả thi từng dự án, trường hợp không thể hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có dự án xem xét, quyết định phương án thay thế. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát, tổng hợp, trao đổi thống nhất với các địa phương để hoàn thiện việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương khẩn trương đề xuất các dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo phân cấp quy mô công suất theo quy định pháp luật về điện lực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai nhanh các thủ tục đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ cam kết; không được buông lỏng quản lý sau khi cấp phép, phối hợp xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu dự án có trong quy hoạch không được triển khai hoặc triển khai mà không đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ.

Việc đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2030 phục vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, yêu cầu Bộ Công Thương chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng, điện, chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Tháng 12/2026, hoàn thành ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo:

- Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.

- Chỉ đạo triển khai nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ cam kết; không được buông lỏng quản lý sau khi cấp phép, xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu dự án có trong quy hoạch không được triển khai hoặc triển khai mà không đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ.

- Chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành theo đúng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó xác định rõ các mốc tiến độ, thời điểm đưa vào vận hành và cam kết bằng văn bản, đồng gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, theo dõi, giám sát. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện theo cam kết và kết quả thực hiện là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các địa phương.

Đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2030.