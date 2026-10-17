EVNCPC, PC Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm về đảm bảo cung ứng điện cho APEC 2027

Tại buổi làm việc, đại diện PC Đà Nẵng chia sẻ quá trình, kinh nghiệm công tác đảm bảo cấp điện Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 diễn ra từ ngày 6/11 đến 11/11/2017 tại Đà Nẵng.

Theo đó, ngay từ giữa năm 2015, Công ty đã triển khai đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện; thành lập Ban Chỉ đạo cấp điện APEC, xây dựng phương thức vận hành cấp điện ưu tiên; bổ sung máy phát, UPS dự phòng tại các địa điểm sự kiện; tăng cường bảo dưỡng, kiểm tra lưới điện, diễn tập xử lý sự cố và phối hợp với cơ quan an ninh bảo vệ các vị trí trọng yếu, với mục tiêu không cắt điện trên lưới điện khu vực thành phố trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Công ty đã bố trí gần 700 cán bộ công nhân viên và 54 phương tiện xe cẩu, tải, xe con trực 24/24h phục vụ vận hành, xử lý sự cố, bảo vệ, tự vệ, an ninh mạng công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng trong suốt thời gian diễn ra APEC, đặc biệt tại các vị trí liên quan đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức sự kiện phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC chia sẻ một số lưu ý trong việc đảm bảo cung ứng điện trước, trong và sau sự kiện APEC

Buổi làm việc là dịp để các bên cũng tập trung thảo luận mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và có độ dự phòng cao nhất cho các hoạt động chính thức, hoạt động bên lề, hệ thống an ninh, thông tin liên lạc cũng như nơi lưu trú của nguyên thủ, đoàn đại biểu và báo chí quốc tế. Hai bên cũng trao đổi các giải pháp phân cấp phạm vi, xác định thứ tự ưu tiên cho các khu vực cốt lõi như khu vực tổ chức chính, nơi lưu trú của nguyên thủ, sân bay, các tuyến đường trục và cơ sở y tế phục vụ Hội nghị, đến củng cố lưới điện, thiết kế nguồn điện đa lớp với các phương án dự phòng tại chỗ và lưu động, cùng công tác phối hợp với lực lượng an ninh để bảo vệ các công trình điện trọng yếu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC cho biết EVNCPC, PC Đà Nẵng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn đã đúc rút từ công tác bảo đảm cung ứng điện cho các sự kiện quốc gia, quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng. Với kinh nghiệm từng trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo điện APEC 2017 trên cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, ông lưu ý cần đặc biệt quan tâm công tác an toàn thông tin, an ninh mạng; chủ động, kịp thời cấp điện cho các địa điểm diễn ra sự kiện; xây dựng phương thức vận hành cấp điện ưu tiên thật chi tiết, cụ thể. Ông Ngô Tấn Cư cũng đề nghị thời gian tới các ban chuyên môn EVNCPC, PC Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với EVNSPC và PC An Giang, góp phần chung để sự kiện diễn ra thành công.