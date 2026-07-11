Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cụ thể, tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tân Thứ trưởng GDĐT Đoàn Trung Kiên (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD-ĐT giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tỉnh Hà Nam; trình độ Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GDĐT, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ông từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Phạm Quang Hưng học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Quang Hưng (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài), Bộ GD-ĐT.

Như vậy, lãnh đạo Bộ GD-ĐT hiện nay gồm Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.