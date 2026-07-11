English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Bảy, 09:41, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành hai Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Cụ thể, tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

thu tuong chinh phu bo nhiem 2 thu truong bo giao duc va Dao tao hinh anh 1
Tân Thứ trưởng GDĐT Đoàn Trung Kiên (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD-ĐT giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tỉnh Hà Nam; trình độ Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GDĐT, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ông từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Phạm Quang Hưng học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

thu tuong chinh phu bo nhiem 2 thu truong bo giao duc va Dao tao hinh anh 2
Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Quang Hưng (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài), Bộ GD-ĐT.

Như vậy, lãnh đạo Bộ GD-ĐT hiện nay gồm Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.

ba_thuy.jpg

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện
Bổ nhiệm 3 Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện

VOV.VN - Chiều 9/7, tại Nhà Quốc hội diễn ra Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện

VOV.VN - Chiều 9/7, tại Nhà Quốc hội diễn ra Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Đổi mới phương thức chỉ đạo để chặn "2 nguy cơ" ở chính quyền địa phương
Đổi mới phương thức chỉ đạo để chặn "2 nguy cơ" ở chính quyền địa phương

VOV.VN - Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để vừa bảo đảm cấp trên nắm chắc tình hình, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở.

Đổi mới phương thức chỉ đạo để chặn "2 nguy cơ" ở chính quyền địa phương

Đổi mới phương thức chỉ đạo để chặn "2 nguy cơ" ở chính quyền địa phương

VOV.VN - Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để vừa bảo đảm cấp trên nắm chắc tình hình, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở.

Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030
Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

VOV.VN - Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 8 người. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

VOV.VN - Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 8 người. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội