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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thứ Ba, 21:16, 21/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh. 

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự, ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước, sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức; tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập; xây dựng công trình và bảo đảm trang thiết bị; hợp tác quốc tế; sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hoạt động phòng thủ dân sự.

Cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ đạo

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ủy viên Thường trực là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng, Trưởng ngành phân công 01 cơ quan, đơn vị thuộc quyền làm đầu mối để giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 23/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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