Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Lào Cai: Biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, phát triển du lịch bốn mùa

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2026, Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật với GRDP tăng 9,01%, cao hơn mức bình quân cả nước; thu ngân sách đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3% và là mức cao nhất từ trước đến nay; giải ngân đầu tư công đạt 47,2% kế hoạch. Địa phương cũng đã xử lý 400 trong tổng số 651 dự án tồn đọng, nhiều dự án có chuyển biến tích cực sau khi được tháo gỡ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả này, đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy phát triển để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo đó, Lào Cai cần biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, khai thác hiệu quả các tiềm năng khác biệt để phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp chế biến sâu, khai khoáng, nông nghiệp sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng.

Địa phương phải cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026; rà soát quy hoạch, phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu Lào Cai phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; xây dựng trung tâm logistics hiện đại; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của vùng; phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị để trở thành trung tâm sản xuất, chế biến dược liệu.

Cùng với đó, địa phương cần tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, xử lý các điểm lõm sóng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết nối quốc gia, thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong quý III/2026; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hoàn thành các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới theo đúng tiến độ.

Tuyên Quang: Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, khai thác hiệu quả lợi thế lâm nghiệp

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2026, Tuyên Quang đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,72% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 60% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 36,8% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước. Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, tỉnh đã xử lý được 51 trong tổng số 56 dự án tồn đọng, đồng thời đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,17%, 6 tháng cuối năm tỉnh phải tăng trưởng trên 12%, trong khi thu hút FDI, hạ tầng logistics, khu công nghiệp và chuyển đổi số vẫn còn nhiều hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu Tuyên Quang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, du lịch và logistics.

Địa phương phải cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, khẩn trương hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp gắn với chế biến sâu nông, lâm sản; phát huy lợi thế kinh tế rừng và các sản phẩm chủ lực như cam sành, chè Shan tuyết, mật ong gắn với xây dựng thương hiệu, OCOP và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, xóa vùng lõm sóng, nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và phát triển nhà ở cho thuê tại các khu, cụm công nghiệp.

Phú Thọ: Xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát huy vai trò trung tâm logistics của vùng

Thủ tướng ghi nhận những kết quả nổi bật mà Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, song cũng chỉ rõ một số hạn chế như tăng trưởng chưa thực sự bền vững, còn phụ thuộc vào khu vực FDI; giải ngân đầu tư công và tiến độ nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế.

Để tạo bứt phá trong giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Theo đó, tỉnh phải xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao; rà soát kịch bản tăng trưởng, khai thác hiệu quả các lĩnh vực có lợi thế như công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, logistics, nông nghiệp hàng hóa và du lịch.

Cùng với việc cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công, Phú Thọ cần tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu và nhân lực; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao; đưa Phú Thọ trở thành trung tâm thương mại và logistics của vùng; phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, di sản để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Phú Thọ phải hoàn thành 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình trong quý III/2026, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phát triển kinh tế số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tiếp tục sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính.