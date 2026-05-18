Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga

Thứ Hai, 21:28, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nhất là việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác, phát huy tối đa những thành quả đạt được, tiếp tục triển khai và kiến tạo các định hướng hợp tác lớn, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực.

thu tuong chinh phu le minh hung tiep Dai su lien bang nga hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh TTXVN

Ghi nhận những nỗ lực của ngài Đại sứ và Đại sứ quán Nga, Thủ tướng đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Gennady Bezdetko chúc mừng Thủ tướng Chính phủ được tín nhiệm bầu giữ cương vị đầy trọng trách; khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Gennady Bezdetko vui mừng báo cáo với Thủ tướng về những tiến triển tích cực trong hợp tác hai nước thời gian qua cũng như các lĩnh vực, nội dung hai bên còn nhiều dư địa và có thể tiếp tục thúc đẩy; khẳng định phía Nga và cá nhân Đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Nga đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch... Hai bên nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, thúc đẩy đối thoại, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế - thương mại, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kết nối, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin, Thủ tướng M. Mishustin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng hữu nghị, chân thành mà các lãnh đạo và Nhân dân Nga đã dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ.

Lại Hoa/VOV1
Tag: Thủ tướng Chính phủ lê minh hưng. liên bang nga đại sứ quán
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
VOV.VN - Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản
VOV.VN - Chiều 11/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN
VOV.VN - Tối 8/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu, Philippines kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

