Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Thứ Ba, 18:47, 12/05/2026
VOV.VN - Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ 
Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc đến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đại sứ Hà Vĩ vui mừng báo cáo với Thủ tướng những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau.

Ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay; luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt; phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc", mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 - 2027; tăng cường hợp tác y tế, bao gồm về y dược học cổ truyền.

Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định; hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc", qua đó, tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á, Âu; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Việt Nam Trung Quốc quan hệ Việt Trung hợp tác Việt Trung
Chính quyền địa phương 2 cấp: Phát hiện sớm vướng mắc để khắc phục kịp thời
VOV.VN - "Điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đúng mà còn là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và bền vững. Một hệ thống tốt không phải là hệ thống không bao giờ có vướng mắc, mà là hệ thống phát hiện sớm các vướng mắc, khắc phục kịp thời và không để người dân phải gánh chi phí của sự thiếu đồng bộ”.

“Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân"
VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật công bằng, đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Bảo đảm quyết sách mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận
VOV.VN - “Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo đảm mọi quyết sách của Chính phủ mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
VOV.VN - Sáng nay (12/5), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam
VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 12/5.

