Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Trong 2 ngày tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Tại Phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất lớn đối với ASEAN, theo đó cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất Kế hoạch Hành động Hợp tác Năng lượng ASEAN giai đoạn 2026 - 2030, Lưới điện ASEAN và Hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN; đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến; nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.

Phiên họp hẹp với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN, Thủ tướng cũng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.

Theo đó, ASEAN cần tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế. ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Đồng thời nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ASEAN. Các cuộc gặp gỡ tuy ngắn gọn nhưng thực chất, đi thẳng vào những nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công rất tốt đẹp. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng vừa qua ở Trung Đông. Bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí nhiều biện pháp ứng phó để vượt qua khủng hoảng trước mắt, cũng như đề ra những biện pháp để nâng cao tính chủ động, tự cường của ASEAN để sẵn sàng cho những cú sốc hay những khủng hoảng có thể xảy ra.

Các nước ASEAN nhất trí cao về các biện pháp trong ngắn hạn cũng như dài hạn và trên tất cả các trụ cột từ an ninh chính trị, cho đến kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân của ASEAN... Đây là những trọng tâm rất quan trọng để ASEAN vượt qua những thách thức hiện nay và thực hiện được mục tiêu đặt ra cho tầm nhìn của ASEAN đến năm 2045.